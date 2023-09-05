СБУ заарештувала екстреміста з російського "Оплоту", який штурмував Херсон

Співробітники СБУ на фронті. Фото: Укрінформ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще одного учасника окупаційних угруповань РФ. Він воював проти України на південному та східному фронтах та брав участь в захопленні окупантами Херсону.

Про це повідомили в СБУ.

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Співробітники військової контррозвідки СБУ спільно з українськими десантниками взяли зловмисника у полон під час боїв під Донецьком.

За даними слідства, затриманим є мешканець окупованої Макіївки. 24 лютого 2022 року він вступив до лав так званої "5-ї окремої мотострілецької бригади "Оплот"". Це незаконне збройне формування терористичної організації "днр", що підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора.

В складі цього формування зрадник склав "присягу на вірність" Росії, а також отримав камуфльований формений одяг, автомат АК-74 та боєприпаси до нього.

Штурмував Херсон

На початку повномасштабного вторгнення рф на "посаді" стрільця він брав участь у штурмі окупантами Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.

Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівка Миколаївської області.

Невдовзі бойовика було "переведено" до складу новоствореного окупаційного угруповання — 3-го мотострілецького полку ЗС РФ для стримування українського наступу на східному фронті.

Таким чином фігуранта перекинули спочатку в район Мар’їнки, а потім під Красногорівку, що на Донеччині. Але провоював він там недовго і згодом був затриманий українськими захисниками.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Раніше ми повідомляли, у вівторок, 5 вересня, Служба безпеки України проводить обшуки одразу у декількох областях. Це пов'язано з раніше відкритими кримінальними провадженнями щодо зловживань на відновленні енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, 5 вересня співробітники Служби безпеки України проводили обшуки у квартирі виконуючого обов’язки міського голови Чернігова Олександра Ломако.