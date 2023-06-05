СБУ арестовала охранника российской пыточной в Херсоне

Задержание охранника бывшей пыточной в Херсоне. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали местного жителя в городе Херсон, подозреваемого в сотрудничестве с врагом во время его временной оккупации Россией. Этот человек, по данным СБУ, добровольно поддерживал российских оккупантов, помогая им вести аресты и пытки участников движения сопротивления.

Об этом сообщает СБУ.

Читайте также:

Материалы следствия

Подозреваемый, увлеченный пророссийской идеологией, обратился в центр занятости, созданный оккупационным режимом. Ему была предложена позиция младшего инспектора отдела охраны во временно оккупированной исправительной колонии № 90, где содержались местные жители.

Он принял это предложение и написал заявление о своем желании работать в оккупационном органе. Согласно информации из источников расследования, подозреваемый активно участвовал в обысках и допросах украинских граждан, в ходе которых вымогали признания и соглашения на сотрудничество с оккупантами.

После освобождения Херсона этот человек попытался уклониться от ответственности, надеясь укрыться в своем доме. Однако оперативники СБУ быстро раскрыли его местонахождение и задержали.

В ходе обыска в его доме были обнаружены удостоверение, выданное оккупационным режимом, и военная форма российского образца.

Результаты обыска у охранника пыточной в Херсоне. Фото: СБУ

Результаты обыска у охранника пыточной в Херсоне. Фото: СБУ

Результаты обыска у охранника пыточной в Херсоне. Фото: СБУ

Напомним, что СБУ обезвредила "легендарную" группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах Украины. Среди задержанных и одессит, разведывавший пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов.