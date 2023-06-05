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СБУ заарештувала охоронця російської катівні у Херсоні

5 червня 2023 12:56
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ заарештувала охоронця російської катівні у Херсоні
Затримання охоронця колишньої катівні в Херсоні. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Співробітники Служби безпеки України викрили та затримали місцевого жителя у місті Херсон, підозрюваного у співпраці з ворогом під час його тимчасової окупації Росією. Ця людина, за даними СБУ, добровільно підтримувала російських окупантів, допомагаючи їм проводити арешти та тортури учасників руху опору.

Про це повідомляє СБУ.

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Підозрюваний, захоплений проросійською ідеологією, звернувся до центру зайнятості, створеного окупаційним режимом. Йому було запропоновано позицію молодшого інспектора відділу охорони у тимчасово окупованій виправній колонії № 90, де утримувалися місцеві жителі.

Він прийняв цю пропозицію та написав заяву про своє бажання працювати в окупаційному органі. Згідно з інформацією з джерел розслідування, підозрюваний брав активну участь в обшуках та допитах українських громадян, у ході яких вимагали визнання та угоди на співпрацю з окупантами.

Після звільнення Херсона ця людина спробувала ухилитися від відповідальності, сподіваючись сховатись у своєму будинку. Проте оперативники СБУ швидко розкрили його місцеперебування та затримали.

У ході обшуку в його будинку було виявлено посвідчення, видане окупаційним режимом, та військова форма російського зразка.

Обыск
Результати обшуку у охоронця катівні у Херсоні. Фото: СБУ
Обыски
Результати обшуку у охоронця катівні у Херсоні. Фото: СБУ
Обыски
Результати обшуку у охоронця катівні у Херсоні. Фото: СБУ

Нагадаємо, що СБУ знешкодила "легендарну" групу агентів ФСБ, які шпигунили за "центрами ухвалення рішень" у трьох регіонах України. Серед затриманих і одесит, який розвідував паролі для пересування територією міста у комендантську годину та для проїзду блокпостів.

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