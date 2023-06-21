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СБУ задержала агента РФ, который планировал подрыв пяти электростанций

21 июня 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СБУ задержала агента РФ, который планировал подрыв пяти электростанций
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Служба безопасности Украины успешно провела масштабную операцию по выявлению и задержанию агента ФСБ, работавшего на территории различных областей Украины. Под управлением своих вражеских руководителей он занимался сбором данных о положении важных электростанций в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает СБУ.

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В сообщении говорится, что враждебная сторона использовала сведения шпиона для планирования новых и повторных авиаударов по электростанциям, целью которых было полное отключение электроснабжения пяти областей Украины.

Агент был арестован контрразведчиками СБУ в Харькове в процессе выполнения задачи от ФСБ. Согласно результатам расследования, вражеским агентом стал служащий регионального подразделения компании "Укрэнерго", который руководил группой по оптимизации и расчету потерь электроэнергии. В результате выяснилось, что российская спецслужба завербовала этого человека давно до начала широкомасштабного вторжения, и перевела его в "спящий" режим.

После 24 февраля 2022 года ФСБ "активировала" своего человека и поручила ему выполнять разведывательные и подрывные задачи против Украины. Общение происходило через предварительно подготовленные зашифрованные каналы электронной связи. Собранная информация была передана оккупантам через посредника, который находился во временно оккупированной Горловке.

В ходе обыска в доме задержанного были найдены мобильный телефон, ноутбук и планшет, содержащие компрометирующую информацию.

СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот
СБУ
Сообщение СБУ. Фото: скриншот

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об обнаружении еще одного случая государственной измены, в котором фигурирует агент ФСБ. По полученным доказательствам, этот агент активно собирал разведданные на территории Одесской области.

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