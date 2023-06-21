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СБУ затримала агента РФ, який планував підрив п'яти електростанцій

21 червня 2023 12:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
СБУ затримала агента РФ, який планував підрив п'яти електростанцій
Затримання агента РФ. Фото: СБУ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Служба безпеки України успішно провела масштабну операцію з виявлення та затримання агента ФСБ, який працював на території різних областей України. Під управлінням своїх ворожих керівників він займався збором даних про стан важливих електростанцій у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомляє СБУ.

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У повідомленні йдеться, що ворожа сторона використала відомості шпигуна для планування нових та повторних авіаударів електростанціями, метою яких було повне відключення електропостачання п'яти областей України.

Агента заарештували контррозвідники СБУ в Харкові в процесі виконання завдання від ФСБ. Згідно з результатами розслідування, ворожим агентом став службовець регіонального підрозділу компанії "Укренерго", який керував групою з оптимізації та розрахунку втрат електроенергії. В результаті з'ясувалося, що російська спецслужба завербувала цю людину давно до початку широкомасштабного вторгнення, і перевела її в "сплячий" режим.

Після 24 лютого 2022 року ФСБ "активувала" свою людину і доручила їй виконувати розвідувальні та підривні завдання проти України. Спілкування відбувалося через заздалегідь підготовлені зашифровані канали електронного зв'язку. Зібрану інформацію було передано окупантам через посередника, який перебував у тимчасово окупованій Горлівці.

Під час обшуку в будинку затриманого було знайдено мобільний телефон, ноутбук і планшет, що містять інформацію, що компрометує.

СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скріншот
СБУ
Повідомлення СБУ. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) оголосила про виявлення ще одного випадку державної зради, де фігурує агент ФСБ. За отриманими доказами цей агент активно збирав розвіддані на території Одеської області.

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