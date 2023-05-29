СБУ задержала экс депутата Запорожского совета, который "наводил" ракеты РФ на Украину

Задержание экс депутата Запорожского совета. Фото: СБУ

В Запорожье работники службы безопасности Украины задержали "наводчика" ракет РФ. Им оказался бывший депутат Запорожского городского совета.

Об этом информирует СБУ.

Читайте также:

Агент ФСБ

СБУ сообщили, что в Запорожье контрразведка задержала еще одного российского агента. Он "наводил" ракеты РФ в Украину. Оккупанты осуществили серию ударов по городу в апреле и мае этого года.



В результате обстрелов погибли трое местных жителей. Было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.



В СБУ отметили, что сотрудничал с РФ ярый сторонник коммунизма. В 2001 году он получил шесть лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине. После срока мужчина вступил в местную запрещенную компартию. А в 2015 году был депутатом Запорожского городского совета. Также он был активным участником пророссийских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".



В декабре 2022 года его завербовал работник ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения враждебных задач агент РФ сформировал свою информаторскую сеть. В ее состав также вошли бывшие "однопартийцы" фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он получал информацию о работающих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.



Позже экс депутат лично выезжал на местность и производил фото и видеофиксацию украинских объектов. После ударов РФ злоумышленник "отчитывался" об их последствиях.



Во время обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с вражеской спецслужбой. Кроме этого, у него нашли большое количество запрещенной коммунистической символики, которую изъяли.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Задержание экс депутата Запорожского совета. Фото: СБУ

Задержание экс депутата Запорожского совета. Фото: СБУ

Задержание экс депутата Запорожского совета. Фото: СБУ

Напомним, что в августе прошлого года сотрудники СБУ задержали российского агента "Профессора". Суд уже признал его виновным и получил наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Впрочем, стало известно, что российский агент, которого в свое время сдал кум Путина — Медведчук, для разведки использовал специальные технические средства.

Служба безопасности Украины задержала приспешника Кремля, готовившего подрыв на железнодорожном объекте в Авдеевке, Донецкая область. Таким образом оккупанты пытались уничтожить логистику ВСУ.