СБУ затримала ексдепутата Запорізької ради, який "наводив" ракети РФ на Україну

Затримання ексдепутата Запорізької ради. Фото: СБУ

У Запоріжжі працівники служби безпеки України затримали "наводчика" ракет РФ. Ним виявився колишній депутат Запорізької міської ради.

Про це інформує СБУ.

Читайте також:

Агент ФСБ

СБУ повідомили, що у Запоріжжі контррозвідка затримала ще одного російського агента. Він "наводив" ракети РФ на Україну. Окупанти здійснили серію ударів по місту у квітні та травні цього року.



Внаслідок обстрілів загинуло троє місцевих жителів. Було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств регіону.



В СБУ зазначили, що співпрацював з РФ палкий прихильник комунізму. Він у 2001 році отримав шість років тюрми за планування державного перевороту в Україні. Після терміну чоловік вступив до місцевої забороненої компартії. А у 2015 році був депутатом Запорізької міської ради. Також він був активним учасником проросійських організацій "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк".



В грудні 2022 року його завербував працівник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Для виконання ворожих завдань агент РФ сформував власну інформаторську мережу. До її складу також ввійшли колишні "однопартійці" фігуранта, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про працюючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури.



Пізніше ексдепутат особисто виїжджав на місцевість і робив фото та відеофіксацію українських об’єктів. Після ударів РФ зловмисник "звітував" про їхні наслідки.



Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено мобільні телефони, які він використовував для спілкування з ворожою спецслужбою. Крім цього у нього знайшли велику кількість забороненої комуністичної символіки, яку вилучили.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримання ексдепутата Запорізької ради. Фото: СБУ

Затримання ексдепутата Запорізької ради. Фото: СБУ

Затримання ексдепутата Запорізької ради. Фото: СБУ

Нагадаємо, що у серпні минулого року співробітники СБУ затримали російського агента "Професора". Суд вже визнав його винним й він отримав покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років. Втім стало відомо, що російський агент, якого свого часу здав кум Путіна — Медведчук, для розвідки використовував спеціальні технічні засоби.

Служба безпеки України затримала поплічника Кремля, який готував підрив на залізничному об’єкті в Авдіївці, Донецька область. У такий спосіб окупанти намагались знищити логістику ЗСУ.