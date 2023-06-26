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СБУ задержала коллаборанта, который шпионил за Южноукраинской АЭС

26 июня 2023 11:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ задержала коллаборанта, который шпионил за Южноукраинской АЭС
Задержанный коллаборант, собиравший информацию о ПАЭС. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Служба безопасности Украины разоблачила очередную российскую попытку собрать информацию об обороне Южноукраинской атомной электростанции. Для этого оккупанты привлекли местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Коллаборант и ПАЭС

Сотрудники СБУ обратили внимание на одного из прокремлевских корреспондентов в Telegram.

После проведения следственных действий выяснилось, что мужчина, житель Южноукраинска, не только писал пророссийские посты в Telegram, но и осуществлял шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора.

В частности, он шпионил за Южноукраинской АЭС.

Переписка коллаборанта с россиянами
Переписка коллаборанта с россиянами
Фото: СБУ

Чем занимался российский агент

Коллаборант собирал и передавал врагу информацию об украинских войсках, охраняющих атомную электростанцию в Николаевской области.

Кроме того, россияне интересовались точными координатами мест дислокации этих подразделений ВСУ.

Российский агент сдавал оккупантам координаты военных объектов
Российский агент сдавал оккупантам координаты военных объектов
Фото: СБУ

Деньги и задержание

Украинский предатель получал от окупантов деньги за свою деятельность.

Так, за одну из выполненных задач он получил 9 тысяч гривен.

СБУ задержала коллаборанта при попытке передачи очередной собранной информации россиянам.

Нужная оккупантам информация
Нужная оккупантам информация
Фото: СБУ

Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что предыдущий коллаборант, шпионивший за Южноукраинской АЭС, был задержан в апреле текущего года.

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