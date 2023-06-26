СБУ задержала коллаборанта, который шпионил за Южноукраинской АЭС
Служба безопасности Украины разоблачила очередную российскую попытку собрать информацию об обороне Южноукраинской атомной электростанции. Для этого оккупанты привлекли местного жителя.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Коллаборант и ПАЭС
Сотрудники СБУ обратили внимание на одного из прокремлевских корреспондентов в Telegram.
После проведения следственных действий выяснилось, что мужчина, житель Южноукраинска, не только писал пророссийские посты в Telegram, но и осуществлял шпионскую деятельность в пользу страны-агрессора.
В частности, он шпионил за Южноукраинской АЭС.
Чем занимался российский агент
Коллаборант собирал и передавал врагу информацию об украинских войсках, охраняющих атомную электростанцию в Николаевской области.
Кроме того, россияне интересовались точными координатами мест дислокации этих подразделений ВСУ.
Деньги и задержание
Украинский предатель получал от окупантов деньги за свою деятельность.
Так, за одну из выполненных задач он получил 9 тысяч гривен.
СБУ задержала коллаборанта при попытке передачи очередной собранной информации россиянам.
Ему объявили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении, боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что предыдущий коллаборант, шпионивший за Южноукраинской АЭС, был задержан в апреле текущего года.