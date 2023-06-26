СБУ затримала колаборанта, який шпигував за Південноукраїнською АЕС
Служба безпеки України викрила чергову російську спробу зібрати інформацію про оборону Південноукраїнської атомної електростанції. Для цього окупанти залучили місцевого мешканця.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Колаборант і ПАЕС
Співробітники СБУ звернули увагу на одного із прокремлівських дописувачів у Telegram.
Після проведення певних слідчих дій з’ясувалося, що чоловік, мешканець Южноукраїнська, не тільки писав проросійські пости в Telegram, а й здійснював шпигунську діяльність на користь країни-агресора.
Зокрема, він шпигував за Південноукраїнською АЕС.
Чим займався російський агент
Колаборант збирав і передавав ворогу інформацію про українські війська, які охороняють атомну електростанцію на Миколаївщині.
Крім того, росіяни цікавились точними координатами місць дислокації цих підрозділів ЗСУ.
Гроші й затримання
Український зрадник отримував від окупантів гроші за свою діяльність.
Так, за одне із виконаних завдань він отримав 9 тисяч гривень.
СБУ затримала колаборанта під час спроби передачі чергової зібраної інформації росіянам.
Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що попередній колаборант, який шпигував за Південноукраїнською АЕС, був затриманий у квітні поточного року.