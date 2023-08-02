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СБУ задержала коллаборантов, наводивших удары россиян по Харькову

2 августа 2023 14:49
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
СБУ задержала коллаборантов, наводивших удары россиян по Харькову
Флаг Украины у разрушенного обстрелами здания в Харькове
- Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Киберспециалисты СБУ разоблачили и задержали в Харькове двух российских информаторов, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты вражеские удары.

Об этом СБУ сообщает в Telegram .

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"Пользователями оказались двое безработных жителей областного центра. Они перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие" , — говорится в сообщении.

Что делали коллаборанты

В дальнейшем мужчины обозначали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с пометками в свой куратор из РФ. Сотрудники СБУ задержали обоих участников группы во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении. Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ задержало коллаборантов. ФОТО: СБУ

Также в рамках уголовного производства проверяется причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе "Шахед" во время ночной атаки 1 августа этого года.

Ранее мы рассказывали, в Польше были задержаны иностранные граждане, подозреваемые в сотрудничестве с российскими и белорусскими спецслужбами, как сообщается на сайте правительства страны.

Напомним, прессслужба Национальной полиции в Одесской области сообщала, что был задержан иностранец, пытавшийся перевезти своих друзей за границу . Человек хотел, чтобы за взятку пограничник разрешил въезд из Молдовы четырем его землякам.

 

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