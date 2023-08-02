СБУ затримала колаборантів, які наводили удари росіян по Харкову

Прапор України біля зруйнованої обстрілами будівлі у Харкові

Кіберфахівці СБУ викрили та затримали у Харкові двох російських інформаторів, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об'єкти ворожі удари.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

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"Коригувальниками виявилися двоє безробітних жителів обласного центру. Вони переміщувалися територією Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці", — йдеться у повідомленні.

Що робили колаборанти

Надалі чоловіки позначали ці локації на гугл-карті та відправляли скриншоти з позначками до свого куратора з РФ.Співробітники СБУ затримали обох учасників групи під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру. Винним загрожує до 12 років тюрми.

СБУ затримало колаборантів. ФОТО: СБУ

Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Раніше ми розповідали, у Польщі було затримано іноземних громадян, підозрюваних у співпраці з російськими та білоруськими спецслужбами, як повідомляється на сайті уряду країни.

Нагадаємо, пресслужба Національної поліції в Одеській області повідомляла, що було затримано іноземця, який намагався перевезти своїх друзів за кордон. Чоловік хотів, щоб за хабар прикордонник дозволив в’їзд з Молдови чотирьом його землякам.