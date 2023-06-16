СБУ задержала жителя Винницы, готовившего ракетный удар по родному городу

СБУ задержала жителя Винницы, который готовил ракетный удар по родному городу
Служба безопасности задержала мужчину, занимавшегося подготовкой нового ракетного удара РФ по Виннице. Им оказался агент российской ФСБ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Такую задачу российский преступник получил в начале июня 2023 г. от российской спецслужбы. Чтобы его выполнить, он каждый день ходил по улицам города, чтобы зафиксировать места базирования и перемещения сил обороны.
Выискивал украинских военных
Сначала он планировал выявить те места, где больше всего военной техники и тяжелого вооружения украинских военных, которые готовятся, возможно, перебросить на фронт.
Кроме того, агент РФ занимался разведкой местности у промышленных объектов, чтобы определить уровень их охраны и присутствия там ВСУ.
"Кроме того, фигурант "подсказывал" оккупантам "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания", — добавили в сообщении.
Предателем оказался житель Винницы, поддерживавший российскую вооруженную агрессию. Из-за своих взглядов ФСБ завербовала его дистанционно, чтобы он проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
По "инструкции" российских спецслужб, мужчина должен был отправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.
Также во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, которым он пользовался, чтобы выполнять вражеские задачи.
"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненный срок , — отметили в СБУ.
Напомним, во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая в социальных сетях отрицала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил России. Ей назначили наказание — 5 лет лишения свободы.