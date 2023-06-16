СБУ задержала жителя Винницы, готовившего ракетный удар по родному городу

СБУ разоблачила предателя. Фото: СБУ

Служба безопасности задержала мужчину, занимавшегося подготовкой нового ракетного удара РФ по Виннице. Им оказался агент российской ФСБ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Такую задачу российский преступник получил в начале июня 2023 г. от российской спецслужбы. Чтобы его выполнить, он каждый день ходил по улицам города, чтобы зафиксировать места базирования и перемещения сил обороны.

Выискивал украинских военных

Сначала он планировал выявить те места, где больше всего военной техники и тяжелого вооружения украинских военных, которые готовятся, возможно, перебросить на фронт.

Кроме того, агент РФ занимался разведкой местности у промышленных объектов, чтобы определить уровень их охраны и присутствия там ВСУ.

Российский информатор. Фото: СБУ

"Кроме того, фигурант "подсказывал" оккупантам "приоритетность" объектов, по которым Россия готовила воздушный удар с использованием крылатых или баллистических ракет и дронов-камикадзе. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение — своевременно разоблачили агента ФСБ, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеского задания", — добавили в сообщении.

Предателем оказался житель Винницы, поддерживавший российскую вооруженную агрессию. Из-за своих взглядов ФСБ завербовала его дистанционно, чтобы он проводил разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

Переписка со спецслужбой. Фото: СБУ

По "инструкции" российских спецслужб, мужчина должен был отправлять им развединформацию в виде электронных карт и фотографий.

Также во время обыска у него был обнаружен мобильный телефон, которым он пользовался, чтобы выполнять вражеские задачи.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненный срок , — отметили в СБУ.

Напомним, во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая в социальных сетях отрицала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил России. Ей назначили наказание — 5 лет лишения свободы.