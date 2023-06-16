СБУ затримала мешканця Вінниці, який готував ракетний удар по рідному місту

СБУ викрила зрадника. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала чоловіка, який займався підготовкою нового ракетного удару РФ по Вінниці. Ним виявився агент російської ФСБ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Таке завдання російський злочинець отримав на початку червня 2023 року від російської спецслужби. Щоб його виконати, він кожного дня ходив по вулицях міста, аби зафіксувати місця базування та переміщення Сил оборони.

Вишукував українських військових

Спочатку він планував виявити ті місця, де є найбільше військової техніки та важкого озброєння українських військових, які готуються, можливо, перекинути на фронт.

Крім того, агент РФ займався розвідкою місцевості біля промислових об’єктів, щоб визначити рівень їхньої охорони та присутності там ЗСУ.

Російський інформатор. Фото: СБУ

"Крім того, фігурант "підказував" окупантам "пріоритетність" об’єктів, по яких рф готувала повітряний удар із використанням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе. Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження — своєчасно викрили агента ФСБ, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ворожого завдання", — додали у повідомленні.

Зрадником виявився житель Вінниці, який підтримував російську збройну агресію. Через свої погляди ФСБ завербувала його дистанційно, щоб він проводив розвідувально-підривну діяльність проти України.

Листування зі спецслужбою. Фото: СБУ

За "інструкцією" російських спецслужбовців, чоловік повинен був відправляти їм розвідінформацію у вигляді електронних карт та фотографій.

Також під час обшуку в нього виявили мобільний телефон, яким він користувався, щоб виконувати ворожі завдання.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення", — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці затримали жінку, яка в соціальних мережаж заперечувала збройну агресію Росії проти України та поширювала дописи, в яких співчувала втратам збройних сил росії. Мешканці Львівщини призначено покарання — 5 років позбавлення волі.