СБУ задержала российского информатора, который шпионил за ВСУ на Донбассе

Задержание вражеского агента. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одного информатора ГУР. Он собирал для оккупантов разведданные о местах дислокации и путях перемещения Сил обороны в районах Славянска, Лимана и Николаевки.

Об этом сообщили в СБУ.

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Чем занимался вражеский агент

Кроме фиксации мест дислокации и путей перемещения украинских военных, агент уделял особое внимание маршрутам движения украинских военных колонн, которые переправлялись через г. Северский Донец в направлении Бахмута. Также злоумышленник передавал агрессору координаты местных заводов и железнодорожной инфраструктуры.

Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки воздушных ударов по украинским объектам, в том числе с использованием дронов.

По материалам следствия, вражеским приспешником оказался житель освобожденного Лимана, которого дистанционно завербовала российская военная разведка.

Для передачи разведданных он находился "на связи" с разведчиком штурмового батальона спецназа ГРУ и наводчиком танковой роты вражеской тактической группы "Купол". Коммуникацию поддерживали из-за запретной соцсети "Одноклассники".

Какое наказание ждет предателя

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении за совершенное преступление. Фигурант находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, недавно в Харькове "на горячем" поймали приспешницу Кремля. Женщина с помощью мессенджеров и телефонных разговоров сообщала представителю Вооруженных Сил РФ информацию о перемещении украинских войск.