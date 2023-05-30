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СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ на Донбасі

30 травня 2023 11:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ затримала російського інформатора, який шпигував за ЗСУ на Донбасі
Затримання ворожого агента. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служба безпеки України затримала на Донеччині ще одного інформатора ГУР. Він збирав для окупантів розвіддані про місця дислокації та шляхи переміщення Сил оборони в районах Слов’янська, Лиману та Миколаївки.

Про це повідомили в СБУ.

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Чим займався ворожий агент

Окрім фіксації місць дислокації та шляхів переміщення українських військових, агент приділяв особливу увагу маршрутам руху українських військових колон, які переправлялись через р. Сіверський Донець у напрямку Бахмута. Також зловмисник передавав агресору координати місцевих заводів та залізничної інфраструктури.

Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки повітряних ударів по українських об’єктах, у тому числі із використанням дронів.

За матеріалами слідства, ворожим поплічником виявився мешканець звільненого Лиману, якого дистанційно завербувала російська воєнна розвідка.

Для передачі розвідданих він перебував "на зв’язку" з розвідником штурмового батальйону спецназу ГРУ та навідником танкової роти ворожої тактичної групи "Купол". Комунікацію підтримували через заборонену соцмережу "Одноклассники".

Яке покарання чекає на зрадника

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за вчинений злочин. Фігурант перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові "на гарячому" спіймали поплічницю Кремля. Жінка за допомогою месенджерів та у телефонних розмовах повідомляла представнику Збройних Сил РФ інформацію про переміщення українських військ.

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