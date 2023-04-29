СБУ задержала шестерых организаторов псевдореферендумов на юге и востоке Украины

Работники СБУ при выполнении задания. Фото: УНИАН

Служба безопасности разоблачила еще шестерых коллаборантов, причастных к организации незаконных референдумов на временно оккупированных территориях Херсонской и Луганской областей. Предателям объявили о подозрении.

Об этом сообщили в СБУ.

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Что известно о деятельности коллаборантов

Известно, что в начале полномасштабного вторжения они добровольно перешли на сторону окупантов и предложили им свою помощь в проведении фейковых плебисцитов.



Правоохранители установили их, задокументировали преступные действия и задержали.



Так, в результате стабилизационных мероприятий в Херсонской области разоблачены пять жительниц Бериславского и Херсонского районов, которые во время оккупации региона вошли в состав так называемых "избирательных участков". В сопровождении российских военных они обходили дома местных жителей и заставляли их проголосовать за незаконное присоединение области к составу страны-агрессора. За свою работу коллаборантки получали "вознаграждение" в рублях.



Также в ходе спецоперации в Луганской области задержана жительница временно оккупированного Старобельского района. Она организовывала фейковое волеизъявление как "член территориальной избирательной комиссии". В частности, злоумышленница составляла списки "избирателей", издавала "бюллетени" и готовила "протокол голосования".



В апреле этого года она уехала из зоны временной оккупации и прибыла на подконтрольную Украине территорию для оформления соцвыплат. После этого фигурантка планировала вернуться назад, однако сотрудники СБУ своевременно идентифицировали ее и задержали.

Какое наказание ждет коллаборанток

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили злоумышленницам о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Трем из них уже избрана мера пресечения — содержание под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, недавно СБУ задержала еще одну "приспешницу" Москвы, которая депортировала украинцев в Сибирь. Ею оказалась так называемая "заместитель главы администрации города Торез".