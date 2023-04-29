СБУ затримала шістьох організаторів псевдореферендумів на півдні та сході України

Працівники СБУ під час виконання завдання. Фото: УНІАН

Служба безпеки викрила ще шістьох колаборанток, які причетні до організації незаконних референдумів на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Луганської областей. Зрадникам повідомлено про підозру.

Про це повідомили в СБУ.

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Що відомо про діяльність колаборанток

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення вони добровільно перейшли на бік окупантів та запропонували їм свою допомогу у проведенні фейкових плебісцитів.



Правоохоронці встановили їх, задокументували злочинні дії і затримали.



Так, у результаті стабілізаційних заходів на Херсонщині викрито п’ятьох мешканок Бериславського та Херсонського районів, які під час окупації регіону увійшли до складу так званих "виборчих дільниць". У супроводі російських військових вони обходили будинки місцевих жителів та змушували їх "проголосувати" за незаконне приєднання області до складу країни-агресора. За свою роботу колаборантки отримували "винагороду" в рублях.



Також у ході спецоперації на Луганщині затримано мешканку тимчасово окупованого Старобільського району. Вона організовувала фейкове волевиявлення як "член територіальної виборчої комісії". Зокрема, зловмисниця складала списки "виборців", видавала "бюлетені" та готувала "протокол голосування".



У квітні цього року вона виїхала із зони тимчасової окупації та прибула на підконтрольну Україні територію для оформлення соцвиплат. Після цього фігурантка планувала повернутись назад, утім співробітники СБУ своєчасно ідентифікували її та затримали.

Яке покарання чекає на колаборанток

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмисницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Трьом із них уже обрано запобіжний захід — тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала ще одну "поплічницю" Москви, яка депортувала українців до Сибіру. Нею виявилась так звана "заступниця голови адміністрації міста Торез".