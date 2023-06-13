СБУ задержала предателя, который обеспечивал оккупантов теплом

Задержание коллаборанта. Фото: СБУ

В Лимане работник газовой сферы перешел на работу к оккупантам. Ради отопления помещений, занятых российскими войсками, предатель оставил горожан без тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Предатель в Лимане

Служба безопасности Украины во время стабилизационных мер задержала в Лимане бывшего мастера газораспределительных сетей.

После оккупации города мужчина добровольно отправился на сотрудничество с российскими оккупантами.

За свою лояльность он получил должность начальника "филиала "Донбасгаза" ДНР".

Работа на оккупантов

Коллаборант сразу после назначения начал заниматься обогревом помещений, занявших российские военные.

Для этого он полностью оставил без теплоснабжения местных жителей.

Лиманский коллаборант

Фото: СБУ

Бегство и задержание

Когда Лиман деоккупировали, предатель пытался бежать на территорию Донецкой области, в Енакиево.

Но сотрудники СБУ задержали коллаборанта.

Ему уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, что в Харьковской области к 15 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который поднимал российский флаг над Волчанском.