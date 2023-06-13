Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СБУ задержала предателя, который обеспечивал оккупантов теплом arrow

СБУ задержала предателя, который обеспечивал оккупантов теплом

13 июня 2023 11:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СБУ задержала предателя, который обеспечивал оккупантов теплом
Задержание коллаборанта. Фото: СБУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Лимане работник газовой сферы перешел на работу к оккупантам. Ради отопления помещений, занятых российскими войсками, предатель оставил горожан без тепла.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Читайте также:

Предатель в Лимане

Служба безопасности Украины во время стабилизационных мер задержала в Лимане бывшего мастера газораспределительных сетей.

После оккупации города мужчина добровольно отправился на сотрудничество с российскими оккупантами.

За свою лояльность он получил должность начальника "филиала "Донбасгаза" ДНР".

Работа на оккупантов

Коллаборант сразу после назначения начал заниматься обогревом помещений, занявших российские военные.

Для этого он полностью оставил без теплоснабжения местных жителей.

Лиманский коллаборант
Лиманский коллаборант
Фото: СБУ

Бегство и задержание

Когда Лиман деоккупировали, предатель пытался бежать на территорию Донецкой области, в Енакиево.

Но сотрудники СБУ задержали коллаборанта.

Ему уже объявили подозрение по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Напомним, что в Харьковской области к 15 годам тюрьмы приговорили коллаборанта, который поднимал российский флаг над Волчанском.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас