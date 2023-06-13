СБУ затримала зрадника, який забезпечував окупантів теплом

Затримання колаборанта. Фото: СБУ

У Лимані працівник газової сфери перейшов на роботу до окупантів. Задля опалення приміщень, зайнятих російськими військами, зрадник залишив містян без тепла.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

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Зрадник у Лимані

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів затримала у Лимані колишнього майстра газорозподільних мереж.

Після окупації міста чоловік добровільно пішов на співпрацю із російськими окупантами.

За свою лояльність він отримав посаду керівника "філії "Донбасгазу" ДНР".

Робота на окупантів

Колаборант відразу після призначення почав займатися обігрівом приміщень, які зайняли російські військові.

Задля цього він повністю залишив без теплопостачання місцевих мешканців.

Лиманський колаборант

Фото: СБУ

Втеча і затримання

Коли Лиман деокупували, зрадник намагався утекти на Донеччину, до Єнакієвого.

Але співробітники СБУ затримали колаборанта.

Йому уже оголосили підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, що на Харківщині до 15 років в‘язниці засудили колаборанта, який піднімав російський прапор над Вовчанськом.