СБУ нанесла удар по кадыровцам на оккупированной территории Запорожской области, — СМИ
СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации в Запорожье. Среди них много пострадавших.
Об этом сообщают журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.
"Хлопок" для коллаборантов
"Вчера СБУ устроила очередной "хлопок" кадыровцам и коллаборантам, которые решили проводить "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области", — отмечают в сообщении.
Как известно, украинские дроны нанесли удар по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" во всем районе.
"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", — говорится в материале.
Подробности атаки
В СБУ отметили, что атаку запланировали в несколько волн. О последствиях можно будет говорить позже. В настоящее время город окружили российские оккупанты, занимающиеся активацией своих РЭБов, ПВО и прочего.
"Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ — очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья", — добавили в сообщении.
Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Ей грозит пожизненное заключение.