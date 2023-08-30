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СБУ нанесла удар по кадыровцам на оккупированной территории Запорожской области, — СМИ

30 августа 2023 11:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
СБУ нанесла удар по кадыровцам на оккупированной территории Запорожской области, — СМИ
Атака по коллаборантам и кадыровцам в Запорожской области. Фото: источники в СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

СБУ нанесла удары по предателям и кадыровцам, которые хотели организовать "выборы" в оккупации в Запорожье. Среди них много пострадавших.

Об этом сообщают журналисты "РБК-Украина", ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины.

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"Хлопок" для коллаборантов

"Вчера СБУ устроила очередной "хлопок" кадыровцам и коллаборантам, которые решили проводить "выборы" на временно оккупированной части Запорожской области", — отмечают в сообщении.

Как известно, украинские дроны нанесли удар по "избирательному участку" в городе Каменка-Днепровская тогда, когда там проходил сбор "председателей участковых избирательных комиссий" во всем районе.

"На шабаш собралось более 30 предателей, охраняемых российскими военными, в частности, кадыровцами. Во время собрания хотели организовать раздачу бюллетеней и кабинок для голосования. СБУ с помощью ударных дронов "подкорректировала" планы оккупантов", говорится в материале.

Подробности атаки

В СБУ отметили, что атаку запланировали в несколько волн. О последствиях можно будет говорить позже. В настоящее время город окружили российские оккупанты, занимающиеся активацией своих РЭБов, ПВО и прочего.

"Однако защитить предателей они могут только на словах. Успешная атака СБУ — очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья", — добавили в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала еще одну агентку российских спецслужб, корректировавшую воздушные удары РФ по освобожденному Херсону. Ей грозит пожизненное заключение.

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