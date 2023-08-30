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СБУ завдала удару по кадирівцях на окупованій території Запоріжжя, — ЗМІ

30 серпня 2023 11:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
СБУ завдала удару по кадирівцях на окупованій території Запоріжжя, — ЗМІ
Атака по колаборантах та кадирівцях у Запорізькій області. Фото: джерела в СБУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

СБУ завдала ударів по зрадниках та кадирівцях, які хотіли організувати "вибори" в окупації на Запоріжжі. Серед них є багато постраждалих.

Про це повідомляють журналісті "РБК-Україна", посилаючись на джерела в Службі безпеки України.

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"Бавовна" для колаборантів

"Вчора СБУ влаштувала чергову "бавовну" кадирівцям і колаборантам, які надумали проводити "вибори" на тимчасово окупованій частині Запорізької області", — зазначають у повідомленні.

Як відомо, українські дрони завдали удару по "виборчій дільниці" у місті Кам'янка-Дніпровська тоді, коли там відбувався збір "голів дільничних виборчих комісій" у всьому районі.

"На шабаш зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема, кадирівці. Під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів "підкорегувала" плани окупантів", — йдеться у матеріалі.

Подробиці атаки

В СБУ зауважили, що атаку запланували в декілька хвиль. Про наслідки можна буде говорити пізніше. Нині місто оточили російські окупанти, які займаються активацією своїх РЕБів, ППО та іншого.

"Проте захистити зрадників вони можуть лише на словах. Успішна атака СБУ — черговий сигнал всім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров’я", — додали у повідомленні. 

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала ще одну агентку російських спецслужб, яка коригувала повітряні удари РФ по звільненому Херсону. Їй загрожує довічне ув’язнення.

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