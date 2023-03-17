СБУ собирает доказательную базу, чтобы осудить путина за преступления в Украине
В СБУ заявили, что решение о выдаче ордера на арест путина — это важный шаг, который будет способствовать привлечению руководства россии к ответственности. Там подчеркнули, что Украина также собирает всю необходимую доказательную базу.
Об этом рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.
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"Насильственная депортация украинских детей в рф — это одно из многочисленных преступлений россии. И путин обязательно должен отвечать за них лично", — подчеркнул Василий Малюк.
Также он рассказал, что при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора СБУ расследует более 31 тыс. уголовных производств, касающихся военных и других преступлений рф против международного гуманитарного права, совершенных в Украине.
Кроме того, сейчас СБУ исследует более 16 тысяч фактов незаконного перемещения детей.
"Мы делаем все, чтобы показать миру не эмоции, а четкую доказательную базу, которая в конечном итоге приведет путина в заслуженный финал на скамье подсудимых. Путин однозначно заслуживает международного трибунала", — заявил глава ведомства.
Напомним, ранее мы писали, что во время контрдиверсионных мер в Донецкой области СБУ разоблачила двух информаторов фсб.