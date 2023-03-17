СБУ збирає доказову базу, аби засудити путіна за злочини в Україні
В СБУ заявили, що рішення про видачу ордера на арешт путіна — це важливий крок, який сприятиме притягненню керівництва рф до відповідальності. Там наголосили, що Україна також збирає усю необхідну доказову базу.
Про це розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк.
-
Син Байдена подав до суду на майстерню, де ремонтували його ноутбук
-
ПАР зобов’язана заарештувати путіна, якщо той прибуде на серпневий саміт
-
Командувач Сухопутних військ Сирський розповів про наступальні дії росіян на Сході
-
"Парад планет" у березні 2023: коли можна побачити рідкісне явище
-
Росія запустила по Україні "Шахеди": у деяких регіонах працює ППО
-
Данілов розповів, як Китай опинився у непростій ситуації через ордер МКС
-
YouTube розблокував акаунт Трампа: він був недоступний два роки
-
Трендовий манікюр на весну 2023: який колір подарує вашим рукам молодість
-
Ці спеціалісти в Україні зараз на вагу золота: шалені зарплати
-
Компанія Rolls-Royce побудує ядерний реактор на Місяці
Деталі
"Насильницька депортація українських дітей до рф — це один із багаточисельних злочинів росії. І путін обов’язково повинен відповідати за них особисто", — наголосив Василь Малюк.
Також він розповів, що за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора СБУ розслідує понад 31 тисяч кримінальних проваджень, які стосуються воєнних та інших злочинів рф проти міжнародного гуманітарного права, що вчинені в Україні.
Окрім того, наразі СБУ досліджує понад 16 тисяч фактів незаконного переміщення дітей.
"Ми робимо все, щоб показати світу не емоції, а чітку доказову базу, яка зрештою приведе путіна до заслуженого фіналу на лаві підсудних. Путін однозначно заслуговує на міжнародний трибунал", — заявив голова відомства.
Нагадаємо, раніше ми писали, що під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області СБУ викрила двох інформаторів фсб.