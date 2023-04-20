СБУ нашла комбата Росгвардии, который приказывал травить украинцев в "газовых камерах"

Командир батальона 96-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск Росгвардии подполковник Аюба Эльдаров. Фото:росСМИ

Сотрудники Службы безопасности установили личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Он отдавал приказ похищать украинских патриотов, а затем травить в газовых камерах.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Что известно об оккупанте

Как оказалось, злоумышленником является командир батальона 96 полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады войск росгвардии подполковник Аюба Эльдаров.

В мае 2022 года его назначили так называемым "комендантом поселка Черниговка" во временно оккупированном Бердянском районе Запорожской области.

Что входило в "обязанности" Эльдарова

На этой должности мужчина выполнял задачи Кремля относительно подавления движения сопротивления и проведения массовых репрессий против мирных жителей на захваченных территориях Украины. С этой целью он сформировал карательные отряды, в состав которых входили российские военные, представители спецслужб РФ и местные коллаборанты.

По приказу Эльдарова оккупанты разыскивали украинских патриотов, а затем похищали их. Пострадавших свозили в застенку, обустроенную на территории местной оккупационной комендатуры России.

В застенках к людям применяли жестокие пытки с использованием ядовитых химических веществ и электротока. Задокументирован факт применения россиянами удушающих газов в специально оборудованных "камерах", где держали украинских пленников. Таким образом, российские оккупанты пытались склонить потерпевших к сотрудничеству, чтобы получать информацию о местах дислокации и перемещения Сил обороны.

Установлено, что Эльдаров лично участвовал в незаконных задержаниях и пытках, а также покрывал убийства похищенных граждан своими подчиненными.

Кроме того, СБУ получила свидетельства трех местных жителей, которые прошли российскую застенку и сумели выехать на подконтрольную Украине территорию. Среди них житель поселка, которого оккупанты похитили на блокпосте и пытали из-за его подписки на украинский Telegram-канал.

Другим незаконно заключенным был мужчина, которого оккупанты "обвинили" в корректировке огня ВСУ. Еще одним потерпевшим является местный житель, который в своих высказываниях поддерживал украинских бойцов. Все они засвидетельствовали причастность Эльдарова к совершению военных преступлений.

Каким может быть наказание

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Эльдарову о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

Напомним, недавно СБУ сообщила о подозрении пропагандисту, который был советником Стрелкова. Он публично отрицает существование украинской государственности и позиционирует себя как "православный публицист".