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СБУ знайшла комбата Росгвардії, який наказував труїти українців у "газових камерах"

20 квітня 2023 12:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
СБУ знайшла комбата Росгвардії, який наказував труїти українців у "газових камерах"
Командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ Росгвардії підполковник Аюба Ельдаров. Фото:росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Працівники Служби безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України. Він віддавав наказ викрадати українських патріотів, а потім труїти у газових камерах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Що відомо про окупанта

Як виявилось, зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров.

У травні 2022 року його призначили так званим "комендантом селища Чернігівка" у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області.

Що входило в "обов'язки" Ельдарова

На цій "посаді" чоловік виконував завдання Кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України. Для цього він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.

За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. Потерпілих звозили до катівні, яка була облаштована на території місцевої окупаційної комендатури Росії.

У катівнях до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументований факт застосування росіянами задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців. Таким чином російські окупанти намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони.

Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також "покривав" вбивства викрадених громадян своїми підлеглими.

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них — мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості та катували через його підписку на український Telegram-канал.

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого окупанти "звинуватили" у коригуванні вогню ЗСУ. Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських бійців. Всі вони засвідчили причетність Ельдарова до вчинення воєнних злочинів.

Яким може бути покарання

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Ельдарову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. Йому загрожує позбавленням волі на строк від 8 до 12 років.

Нагадаємо, нещодавно СБУ повідомила про підозру пропагандисту, який був радником Стрєлкова. Він публічно заперечує існування української державності та позиціонує себе як "православний публіцист".

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