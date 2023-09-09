Sea Breeze 23.3 в Черном море: Украина присоединится к учениям стран НАТО
Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.
Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Румынии.
По информации военных, учения пройдут с 11 по 15 сентября в зоне ответственности румынских ВМС.
"Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, с целью обеспечения свободы судоходства", — говорится в сообщении.
Какие корабли примут участие
От Румынии:
- морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente,
- водолазный корабль Venus, бронированный патрульный катер Posada,
- скоростной катер RHIB.
От США:
- морской патрульный самолет P-8 Poseidon и водолазы-саперы со специальными катерами и техникой.
Кроме того, в учениях примут участие силы и средства борьбы со взрывными устройствами из Болгарии, Франции, Великобритании, Румынии, США, Турции и Украины.
"Совместные действия стран-союзников будут способствовать выработке синхронизированного видения обеспечения безопасности в Черноморском регионе и безопасности морского судоходства", — добавляют в ведомстве.
Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.