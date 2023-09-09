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Sea Breeze 23.3 в Черном море: Украина присоединится к учениям стран НАТО

9 сентября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Sea Breeze 23.3 в Черном море
Украинско-румынские учения Riverine. Фото: ВМС Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Украина примет участие в совместных учениях США и Румынии Sea Breeze 23.3. Страны-члены НАТО будут отрабатывать противоминные меры безопасности в Черном море и дельте Дуная.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС Румынии.

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По информации военных, учения пройдут с 11 по 15 сентября в зоне ответственности румынских ВМС.

"Основной целью проведения учений является развитие оперативной и тактической совместимости между странами-участницами в сфере противодействия взрывоопасным предметам, в частности морским минам, с целью обеспечения свободы судоходства", — говорится в сообщении.

Какие корабли примут участие

От Румынии:

  • морской земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente,
  • водолазный корабль Venus, бронированный патрульный катер Posada,
  • скоростной катер RHIB.

От США:

  • морской патрульный самолет P-8 Poseidon и водолазы-саперы со специальными катерами и техникой.

Кроме того, в учениях примут участие силы и средства борьбы со взрывными устройствами из Болгарии, Франции, Великобритании, Румынии, США, Турции и Украины.

"Совместные действия стран-союзников будут способствовать выработке синхронизированного видения обеспечения безопасности в Черноморском регионе и безопасности морского судоходства", — добавляют в ведомстве.

Напомним, Румыния ужесточит меры защиты на границе с Одесской областью. В районах у украинских портов Рени и Измаил жителям будут отправлять сообщения Ro-Alert в случае обнаружения угрозы падения вражеских элементов.

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