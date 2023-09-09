Sea Breeze 23.3 у Чорному морі: Україна долучиться до навчань країн НАТО
Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.
Про це повідомили у пресслужбі ВМС Румунії.
За інформацією військових, навчання пройдуть з 11 по 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС.
"Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, з метою забезпечення свободи судноплавства", — йдеться у повідомленні.
Які кораблі братимуть участь
Від Румунії:
- морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente,
- водолазний корабель Venus, броньований патрульний катер Posada,
- швидкісний катер RHIB.
Від США:
- морський патрульний літак P-8 Poseidon і водолази-сапери з спеціальними катерами та технікою.
Крім того, у навчаннях візьмуть участь сили та засоби боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України.
"Спільні дії країн-союзників сприятимуть виробленню синхронізованого бачення щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні та безпеки морського судноплавства", — додають у відомстві.
Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.