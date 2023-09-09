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Sea Breeze 23.3 у Чорному морі: Україна долучиться до навчань країн НАТО

9 вересня 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Sea Breeze 23.3 у Чорному морі
Українсько-румунські навчання Riverine. Фото: ВМС України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС Румунії. 

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За інформацією військових, навчання пройдуть з 11 по 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС.

"Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, з метою забезпечення свободи судноплавства", — йдеться у повідомленні. 

Які кораблі братимуть участь

Від Румунії:

  • морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente,
  • водолазний корабель Venus, броньований патрульний катер Posada,
  • швидкісний катер RHIB.

Від США:

  • морський патрульний літак P-8 Poseidon і водолази-сапери з спеціальними катерами та технікою.

Крім того, у навчаннях візьмуть участь сили та засоби боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України.

"Спільні дії країн-союзників сприятимуть виробленню синхронізованого бачення щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні та безпеки морського судноплавства", — додають у відомстві. 

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.

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