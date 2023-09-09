Sea Breeze 23.3 у Чорному морі

Українсько-румунські навчання Riverine. Фото: ВМС України

Україна візьме участь у спільних навчаннях США та Румунії Sea Breeze 23.3. Країни-члени НАТО відпрацьовуватимуть протимінні заходи безпеки у Чорному морі та дельті Дунаю.

Про це повідомили у пресслужбі ВМС Румунії.

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За інформацією військових, навчання пройдуть з 11 по 15 вересня в зоні відповідальності румунських ВМС.

"Основною метою проведення навчань є розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам, з метою забезпечення свободи судноплавства", — йдеться у повідомленні.

Які кораблі братимуть участь

Від Румунії:

морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente,

водолазний корабель Venus, броньований патрульний катер Posada,

швидкісний катер RHIB.

Від США:

морський патрульний літак P-8 Poseidon і водолази-сапери з спеціальними катерами та технікою.

Крім того, у навчаннях візьмуть участь сили та засоби боротьби з вибуховими пристроями з Болгарії, Франції, Великої Британії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України.

"Спільні дії країн-союзників сприятимуть виробленню синхронізованого бачення щодо забезпечення безпеки в Чорноморському регіоні та безпеки морського судноплавства", — додають у відомстві.

Нагадаємо, Румунія посилить заходи захисту на кордоні з Одеською областю. У районах біля українських портів Рені та Ізмаїл жителям надсилатимуть повідомлення Ro-Alert у разі виявлення загрози падіння ворожих елементів.