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Секретарь СНБО резко отреагировал на "пессимистические" статьи о войне в западных СМИ

14 марта 2023 22:48
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Изложенные в статье тезисы "не соответствуют действительности от слова "совсем"
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Американское издание The Washington Post опубликовало статью о якобы пессимизме и ряде проблем в украинской армии, среди которых большие потери личного состава и недостаток боеприпасов. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом в эфире национального телемарафона сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Издание писало, что качество украинских войск якобы ухудшилось из-за потерь на поле боя многих самых опытных бойцов, и это "заставило некоторых украинских чиновников подвергнуть сомнению готовность Киева к долгожданному весеннему наступлению".

При этом в материале приводятся оценки неназванных американских и европейских чиновников о потерях украинских сил — якобы до 120 тысяч украинских солдат убитыми и ранеными, тогда как россия потеряла примерно 200 тысяч солдат.

"Мы очень внимательно читали эти газеты перед 24 февраля (2022. — Ред.), когда они все единогласно нам здесь рассказывали, что будет беда, что у нас не будет возможности держать (оборону. — Ред.). Они нас уже заранее записывали в проиграющую страну", — напомнил секретарь СНБО.

Он добавил, что изложенные в статье тезисы "не соответствуют действительности от слова совсем".

"Да, есть сложная ситуация. Мы уже больше года ведем войну против большой страны — большой по территории, но не по разуму. Понимаем, что нам будет сложно, с самого начала это понимали. Мы благодарим партнеров за поддержку, но сейчас расшатывать ситуацию на территории нашей страны в результате предоставления информации, не соответствующей действительности, — это не совсем приятная вещь", — подчеркнул Данилов.

Напомним, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов ранее высказал мнение, что Россия исчерпывает запасы вооружения, которые накапливала в течение десятков лет. Теперь государство-агрессор становится все более зависимым от внешней помощи.

Секретарь СНБО отметил, что российская коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, поэтому внешняя помощь для россии — вопрос первоочередного веса.

Глава военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов ранее заявил, что россия в связи с захватнической войной против Украины израсходовала огромное количество человеческих ресурсов, вооружения и материалов. По прогнозам Буданова, экономика россии не способна будет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

 

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