Секретар РНБО різко відреагував на "песимістичні" статті про війну у західних ЗМІ

Викладені в статті тези "не відповідають дійсності від слова "зовсім"

Американське видання The Washington Post опублікувало статтю про нібито песимізм та низку проблем в українській армії, серед яких великі втрати особового складу та нестача боєприпасів. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Видання писало, що якість українських військ нібито погіршилася через втрати на полі бою багатьох найдосвідченіших бійців, і це "змусило деяких українських чиновників поставити під сумнів готовність Києва до довгоочікуваного весняного наступу".

При цьому в матеріалі наводяться оцінки неназваних американських та європейських чиновників про втрати українських сил — це нібито до 120 тисяч українських солдатів вбитими та пораненими, тоді як росія втратила приблизно 200 тисяч солдатів.

"Ми дуже уважно читали ці газети перед 24 лютого (2022 року. — Ред.), коли вони всі одноголосно нам тут розповідали, що буде халепа, що у нас не буде спроможності тримати (оборону. — Ред.). Вони нас вже заздалегідь записували в країну, яка програє", — нагадав секретар РНБО.

Він додав, що викладені в статті тези "не відповідають дійсності від слова "зовсім".

"Так, є складна ситуація. Ми вже понад рік ведемо війну проти великої країни — великою за територією, але не за розумом. Розуміємо, що нам буде складно, з самого початку це розуміли. Ми дякуємо партнерам за підтримку, але зараз розхитувати ситуацію на території нашої країни внаслідок надання інформації, яка не відповідає дійсності, — це не зовсім приємна річ", — підкреслив Данілов.

Нагадаємо, секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов раніше висловив думку, що росія вичерпує запаси озброєння, які накопичувала протягом десятків років. Тепер держава-агресор стає дедалі більше залежною від зовнішньої допомоги.

Секретар РНБО наголосив, що російська корупційна економіка не в стані забезпечити фронт, тому зовнішня допомога для росії — питання першочергової ваги.

Очільник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов раніше заявив, що росія у зв'язку з загарбницькою війною проти України витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. За прогнозами Буданова, економіка рф не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.