Украина получит новейшую систему борьбы с дронами

Системы противовоздушной защиты включены в крайний пакет военно-технической помощи. Фото: defense.gov

Соединенные Штаты Америки предоставят для нужд ВСУ десять мобильных ракетных комплексов c-UAS для борьбы с дронами противника. Это оружие является новейшим и о нем очень мало информации в открытых источниках.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев

"Соединенные Штаты заложили в очередной пакет военно-технической помощи в 2,1 миллиарда долларов в том числе средства для борьбы с вражескими дронами. Оружие это новое, настоящее, но находится на этапе испытаний и доработок. А тут появилась такая возможность испытать его в боевых условиях", — сказал Селезнев.

По словам Селезнева, сейчас известно, что комплексы c-UAS это современная разработка, которая направлена на нейтрализацию дронов-камикадзе. Принцип действия у нее достаточно широк: от использования лазерных технологий до высокоточной системы наведения, корректирующей курс как антидороновых ракет, так и других средств поражения, входящих в комплект этого комплекса. К тому же эта система имеет средства радиоэлектронной борьбы, блокирующие сигнал управления дронами и прекращающие его полет.

Портатитвная конструкция для блокирования. Фото: defense.gov

Украина — подопытный кролик

Вообще, добавил Селезнев, нынешняя война среди прочего является полигоном для апробирования различных видов новейшего оружия, технических средств и оборудования. Ближайшим ярким примером испытаний и определения эффективности действия стали поставки ВСУ иностранных дронов Switchblade 300.

"В отличие от рекламы, в действительности обнаружилась их низкая эффективность в боевых условиях", — констатировал военный эксперт.

Как Запад помогает ВСУ

США 4 апреля обнародовали еще один пакет на 2,6 миллиарда долларов военной помощи для Украины. Ожидается, что около 500 млн. долларов будет предоставлено в виде боеприпасов и оборудования. Более 2 млрд. долларов выделено на закупку боеприпасов, радаров и другого оружия в более долгосрочной перспективе.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны-члены Альянса выделять 500 миллионов евро в год для оказания помощи Украине. Данное предложение включает в себя увеличение вкладов в фонд комплексного пакета помощи Украине, который будет использоваться для оказания краткосрочной помощи, такой как топливо, защитное снаряжение и средства противодействия беспилотникам.