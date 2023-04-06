Україна отримає новітню систему боротьби з дронами

Системи протиповітряного захисту включені до крайнього пакету військово-технічної допомоги. Фото: defense.gov

Сполучені Штати Америки нададуть для потреб ЗСУ десять мобільних ракетних комплексів c-UAS для боротьби з дронами противника. Ця зброя є новітньою і про неї дуже мало інформації у відкритих джерелах.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов

"Сполучені Штату заклали у черговий пакет військово-технічної допомоги в 2,1 мільярда доларів у тому числі засоби для боротьби з ворожими дронами. Зброя ця нова, сучасна, але перебуває на етапі випробувань і доопрацювань. А тут з'явилася така можливість випробувати її в бойових умовах", — сказав Селезньов.

За словами Селезньова, наразі відомо, що комплекси c-UAS це — сучасна розробка, яка спрямована на нейтралізацію дронів-камікадзе. Принцип дії у неї досить широкий: від використання лазерних технологій до високоточної системи наведення, яка корегує курс як пантидоронових ракет так і інших засобів ураження, які входять до комплекту цього комплексу. До того ж ця система має засоби радіоелектронної боротьби, які блокують сигнал керування дроном і припиняють його політ.

Портатитвна конструкція для блокування. Фото: defense.gov

Україна — піддослідний кролик

Взагалі, додав Селезньов, теперішня війна серед іншого є полігоном для випробування різних видів новітньої зброї та технічних засобів, обладнання. Найближчий яскравим прикладом випробувань і визначення ефективності дії стало постачання ЗСУ іноземних дронів Switchblade 300.

"На відміну від реклами, в дійсності виявилася їхня низька ефективність у бойових умовах", — констатував військовий експерт.

Як Захід допомагає ЗСУ

США 4 квітня оприлюднили ще один пакет на 2,6 мільярда доларів військової допомоги для України. Очікується, що близько 500 млн доларів буде надано у вигляді боєприпасів та обладнання. Понад 2 млрд доларів виділено на закупівлю боєприпасів, радарів та іншої зброї в більш довгостроковій перспективі.

Окрім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає країни-члени Альянсу виділяти 500 мільйонів євро на рік для надання допомоги Україні. Ця пропозиція включає збільшення внесків до фонду комплексного пакета допомоги Україні, який використовуватиметься для надання короткострокової допомоги, такої як паливо, захисне спорядження та засоби протидії безпілотникам.