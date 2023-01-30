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Селезнев сказал, как враг готовится к бою на Луганщине

30 января 2023 11:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Владислав Селезньов розповів, як ворог готується до бою на Луганщині
Агрессор опрокидывает более подготовленные подразделения
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Командование российских оккупационных сил не выводит свои подразделения из захваченных территорий Луганской области. Напротив враг производит ротацию и усиливает группировки более подготовленными и обученными силами.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"Я достаточно осторожно отношусь к заявлениям о якобы отводе части вражеских войск на Луганщине. Потому что это может быть банальная ротация", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

Дело в том, объяснил он, что украинские Силы обороны очень жестко работают в Луганском направлении, идут в сторону Кременной. А россияне подтянули туда десант, и вполне возможно, что они могут снимать с наиболее угрожающих направлений "чмобиков", которые были существенно потрепаны в боях.

Вместо них российское командование будет заводить туда свою военную элиту — десант и спецназовцев.

"Бои на направлении от Сватово до Кременной идут очень жесткие. Поэтому не думаю, что путин играет в историю заманить украинскую армию в этакий огневой мешок. Хотя с Севера, с территории российской федерации, нависает группировка и оттуда может произойти атака. Но надо память россияне атакуют и давят только там, где им это позволяют, поэтому я сомневаюсь, что это (частичный отвод. — Ред.) является актом "доброй воли". Скорее всего, это ротация частей и подразделений для усиления бойовых позиций более профессиональными и подготовленными частями", — констатировал военный эксперт.

Что делает враг в Луганской области

Кадровые российские военные, которые находятся в составе оккупационного контингента на территории Украины, пытаются избежать попадания на передовую. Вместо них туда бросают мобилизованных резервистов.

На севере Луганской области, в районе города Кременная, ведутся тяжелые бои. Российское командование стянуло туда дополнительные силы, а завербованных зеков бросают в наступление даже по минным полям.

Российские оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери в Украине. Пополняют бригады захватчиков принудительно мобилизованными с оккупированных территорий Украины, в частности, с Луганщины. Мобилизированных сразу бросают к приближенным к фронту участкам без пищи, воды и любой экипировки. Инструмент для оборудования позиций те либо покупают сами, либо забирают у местных жителей, если у последних хоть что-нибудь осталось.

Фото: Reuters

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