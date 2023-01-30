Владислав Селезньов розповів, як ворог готується до бою на Луганщині

Агрессор опрокидывает более подготовленные подразделения

Командование российских оккупационных сил не выводит свои подразделения из захваченных территорий Луганской области. Напротив враг производит ротацию и усиливает группировки более подготовленными и обученными силами.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Я достаточно осторожно отношусь к заявлениям о якобы отводе части вражеских войск на Луганщине. Потому что это может быть банальная ротация", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

Дело в том, объяснил он, что украинские Силы обороны очень жестко работают в Луганском направлении, идут в сторону Кременной. А россияне подтянули туда десант, и вполне возможно, что они могут снимать с наиболее угрожающих направлений "чмобиков", которые были существенно потрепаны в боях.

Вместо них российское командование будет заводить туда свою военную элиту — десант и спецназовцев.

"Бои на направлении от Сватово до Кременной идут очень жесткие. Поэтому не думаю, что путин играет в историю заманить украинскую армию в этакий огневой мешок. Хотя с Севера, с территории российской федерации, нависает группировка и оттуда может произойти атака. Но надо память россияне атакуют и давят только там, где им это позволяют, поэтому я сомневаюсь, что это (частичный отвод. — Ред.) является актом "доброй воли". Скорее всего, это ротация частей и подразделений для усиления бойовых позиций более профессиональными и подготовленными частями", — констатировал военный эксперт.

Что делает враг в Луганской области

Кадровые российские военные, которые находятся в составе оккупационного контингента на территории Украины, пытаются избежать попадания на передовую. Вместо них туда бросают мобилизованных резервистов.

На севере Луганской области, в районе города Кременная, ведутся тяжелые бои. Российское командование стянуло туда дополнительные силы, а завербованных зеков бросают в наступление даже по минным полям.

Российские оккупационные войска продолжают нести колоссальные потери в Украине. Пополняют бригады захватчиков принудительно мобилизованными с оккупированных территорий Украины, в частности, с Луганщины. Мобилизированных сразу бросают к приближенным к фронту участкам без пищи, воды и любой экипировки. Инструмент для оборудования позиций те либо покупают сами, либо забирают у местных жителей, если у последних хоть что-нибудь осталось.

Фото: Reuters