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Селезньов сказав, як ворог готується до бою на Луганщині

30 січня 2023 11:01
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Владислав Селезньов розповів, як ворог готується до бою на Луганщині
Агресор перекидає більш підготовлені підрозділи
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Командування російських окупаційних сил не виводить свої підрозділи з захоплених територій Луганської області. Навпаки ворог проводить ротацію і підсилює угруповання більш підготовленими і навченими силами.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Я досить обережно ставлюся до заяв про начебто відведення частини ворожих військ на Луганщині. Тому що це може бути банальна ротація", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

Річ у тому, пояснив він, що українські Сили оборони дуже жорстко працюють на Луганському напрямку, йдуть у бік Кремінної. А росіяни підтягнули туди десант, і, цілком можливо, що вони можуть знімати з найбільш загрозливих напрямків "чмобіків", які були суттєво пошарпані у боях.

Натомість замість них російське командування заводитиме туди свою військову еліту — десант і спецпризначенців.

"Бої на напрямку від Сватового до Кремінної точаться дуже жорсткі. Тому не думаю, що путін грає в історію заманити українську армію в такий собі вогневий мішок. Хоча з півночі, з територі російської федерації, нависає угруповання і звідти може відбутися атака. Але треба пам'ятати, що росіяни атакують і тиснуть лише там, де їм це дозволяють. Тому я маю сумнів, що це (часткове відведення. — Ред.) є актом "доброї волі". Найімовірніше, ротація частин і підрозділів для посилення бойових позицій більш професійними і підготовленими частинами", — констатував військовий експерт.

Що робить ворог на Луганщині

Кадрові російські військові, які перебувають у складі окупаційного контингенту на території України, намагаються уникнути потрапляння на передову. Замість них туди кидають мобілізованих резервістів.

На півночі Луганської області, в районі міста Кремінна, точаться важкі бої. Російське командування стягнуло туди додаткові сили, а завербованих зеків кидають в наступ навіть по мінних полях.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати колосальних втрат в Україні. Поповнюють бригади загарбників примусово мобілізованими з окупованих територій України, зокрема з Луганщини. Мобілізованих одразу кидають до наближених до фронту ділянок без їжі, води та будь-якого оснащення. Інструмент для обладнання позицій ті або купують самі, або забирають у місцевих жителів, якщо в останніх хоч щось залишилося.

Фото: Reuters

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