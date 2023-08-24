Сербия поможет отстраивать Украину после войны, — премьер

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Фото: google

В ходе участия в онлайн-саммите Крымской платформы премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что страна готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины. Там также убедили поддерживать европейскую интеграцию.

Об этом говорится в материале издания Jutarnji list.

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По словам премьера, Сербия не является нейтральной страной, она уважает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Сербия сожалеет о страданиях, которые перенесла Украина и ее народ", — сказала глава правительства Сербии.

Как утверждает Брнабич, ее страна готова участвовать в послевоенном восстановлении и поддерживать европейскую интеграцию Украины, в то же время передавая свой собственный опыт.

В нынешних условиях Сербия продолжит поддерживать Украину, оказывая гуманитарную помощь.

Напомним, вопросы территориальной целостности Украины и ее регионов, которые были аннексированы Россией, всегда были в центре внимания Сербии. С начала этого кризиса сербская сторона активно выражалась в поддержку единства Украины. Об этом Вучич сообщил в Афинах после переговоров с Владимиром Зеленским.

Добавим, Сербия заявила о готовности поставлять в Венгрию российский газ. Это произойдет в том случае, если Украина разорвет транзитное соглашение с Россией.