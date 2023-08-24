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Сербія допоможе відбудовувати Україну після війни, — прем'єр

24 серпня 2023 00:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Сербія допоможе відбудовувати Україну після війни, — прем'єр
Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під час  участі в онлайн-саміті Кримської платформи прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила, що країна готова брати участь у післявоєнному відновленні України. Там також запевнили підтримувати європейську інтеграцію.

Про це йдеться у матеріалі видання Jutarnji list.

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За словами прем'єра, Сербія не є нейтральною країною, вона поважає територіальну цілісність та сувернітет України. 

"Сербія шкодує про страждання, які перенесла Україна та її народ", — сказала голова уряду Сербії.

Як стверджує Брнабич, її країна готова брати участь у повоєнній відбудові та підтримувати європейську інтеграцію України, водночас передаючи свій власний досвід. 

У теперішніх умовах Сербія продовжить підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу. 

Нагадаємо, питання територіальної цілісності України та її регіонів, які були анексовані Росією, завжди були у центрі уваги Сербії. З початку цієї кризи сербська сторона активно висловлювалася на підтримку єдності України. Про це Вучич повідомив в Афінах після переговорів із Володимиром Зеленським.

Додамо, що Сербія заявила про готовність постачати до Угорщини російський газ. Це станеться у тому випадку, якщо Україна розірве транзитну угоду з Росією.

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