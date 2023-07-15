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Сербия передаст Украине гуманитарную помощь

15 июля 2023 17:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сербия передаст Украине гуманитарную помощь
Здание правительства Сербии. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Правительство Сербии предоставит Украине гуманитарную поддержку, связанную с устранением последствий взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Большая часть этой помощи состоит из товаров и медикаментов.

Об этом сообщает РТС.

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В сообщении говорится, что  товары и медицинские препараты предоставила Республиканская дирекция по управлению товарными запасами и Комиссариат по вопросам беженцев и миграции.

В дополнение к этому, Белград одобрил предложение о временной защите для украинцев, которые стали жертвами недавнего инцидента в Херсонской области.

Сербское правительство также объявило о планах создать спортивно-реабилитационный лагерь для подростковой и детской команд академии футбола "Динамо" из Киева. Средства на проживание, питание, обучение и проведение футбольных матчей выделены из государственного бюджета.

Напомним, что украинцы могут оформить гуманитарную помощь от Благотворительного фонда "Справжні українці", сотрудничающего с организацией "Восток SOS". Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.

Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.

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