Сербия передаст Украине гуманитарную помощь
Правительство Сербии предоставит Украине гуманитарную поддержку, связанную с устранением последствий взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Большая часть этой помощи состоит из товаров и медикаментов.
Об этом сообщает РТС.
Гуманитарная помощь Украине от Сербии
В сообщении говорится, что товары и медицинские препараты предоставила Республиканская дирекция по управлению товарными запасами и Комиссариат по вопросам беженцев и миграции.
В дополнение к этому, Белград одобрил предложение о временной защите для украинцев, которые стали жертвами недавнего инцидента в Херсонской области.
Сербское правительство также объявило о планах создать спортивно-реабилитационный лагерь для подростковой и детской команд академии футбола "Динамо" из Киева. Средства на проживание, питание, обучение и проведение футбольных матчей выделены из государственного бюджета.
Напомним, что украинцы могут оформить гуманитарную помощь от Благотворительного фонда "Справжні українці", сотрудничающего с организацией "Восток SOS". Для этого нужно соответствовать нескольким условиям.
Также мы писали, что в Украине с 1 сентября денежную помощь продолжат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чье имущественное положение нуждается в такой поддержке. Если состояние переселенцев позволяет осуществлять существенные расходы, право на соцвыплаты отменят.