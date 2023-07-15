Сербія передасть Україні гуманітарну допомогу

Будівля уряду Сербії. Фото: росЗМІ

Уряд Сербії надасть Україні гуманітарну підтримку, пов'язану з усуненням наслідків вибуху Каховської ГЕС у Херсонській області. Більшість цієї допомоги складається з товарів та медикаментів.

Про це повідомляє РТС.

Читайте також:

Гуманітарна допомога Україні від Сербії

У повідомленні йдеться, що товари та медичні препарати надала Республіканська дирекція з управління товарними запасами та Комісаріат з питань біженців та міграції.

На додаток до цього Белград схвалив пропозицію про тимчасовий захист для українців, які стали жертвами нещодавнього інциденту в Херсонській області.

Сербський уряд також оголосив про плани створити спортивно-реабілітаційний табір для підліткової та дитячої команд академії футболу "Динамо" із Києва. Кошти на проживання, харчування, навчання та проведення футбольних матчів виділено із державного бюджету.

Нагадаємо, що українці можуть оформити гуманітарну допомогу від Благодійного фонду "Справжні українці", який співпрацює з організацією "Схід SOS". Для цього потрібно відповідати декільком умовам.

Також ми писали, що в Україні з 1 вересня грошову допомогу продовжать для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиє майнове становище потребує такої підтримки. Якщо стан переселенців дозволяє здійснювати суттєві витрати, право на соцвиплати скасують.