Президент Сербии сделал заявление о поставках оружия в Украину

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: google

Сербский президент Александр Вучич сказал, что страна не против поставлять оружие в Украину для борьбы против российской агрессии. Сербия также присоединилась ко всем резолюциям ООН, осуждающим вторжение России в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Читайте также:

Оружие попадает через посредников

Президент подчеркнул, что ему известно о том, что некоторые сербские боеприпасы могли попасть в Украину через посредников. К тому же, не планирует это останавливать.

"Я не дурак. Я знаю, что часть оружия может попасть в Украину", — сказал он.

Будет ли помогать Сербия России

Александр Вучич подчеркнул, что Сербия пытается находить баланс в отношениях с Украиной и Россией. Однако военно помогать второй не собирается.

"Мы присоединяемся к запрету реэкспорта, например двойного использования в беспилотниках. Мы не будем центром для реэкспорта чего-то в Россию", — подчеркнул Вучич .

Что известно об отношениях Сербии и России

Известно, что с начала войны Сербия не поддерживала Украину и отказалась присоединяться к санкциям против России.

Некоторые СМИ сообщали, что Сербия может поставлять оружие обеим сторонам конфликта. Однако лидер назвал такие заявления полным враньем и заявил, что не поставляет боеприпасы воюющим сторонам и запрещает реэкспорт снарядов другим странам.

По словам самого Вучича, Сербия не поддерживает контактов с Кремлем, кроме приема гостей с Москвы. В то же время, раньше он каждые три месяца общался с Путиным.

Напомним, ранее мы писали, что в Сербии начались массовые протесты на фоне произошедших в стране стрельб. Поэтому премьер-министр Анна Брнабич заявила о готовности уйти в отставку.