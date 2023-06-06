Президент Сербії зробив заяву щодо постачання зброї в Україну

Президент Сербії Олександр Вучич. Фото: google

Сербський президент Олександр Вучич сказав, що країна не проти постачати зброю в Україну для боротьби проти російської агресії. Сербія також приєдналася до всіх резолюцій ООН, що засуджують вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Financial Times.

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Зброя потрапляє через посередників

Президент наголосив, що йому відомо про те, що деякі сербські боєприпаси могли потрапити в Україну через посередників. До того ж не планує це зупиняти.

"Я не дурень. Я знаю, що частина зброї може потрапити в Україну", — сказав він.

Чи допомагатиме Сербія Росії

Олександр Вучич підкреслив, що Сербія намагається знаходити баланс у стосунках з Україною та Росією. Однак, військово допомагати другій не збирається.

"Ми приєднуємось до заборони реекспорту, наприклад, подвійного використання в безпілотниках. Ми не будемо центром для реекспорту чогось до Росії", — наголосив Вучич.

Що відомо про стосунки Сербії та Росії

Відомо, що з початку війни Сербія не підтримувала Україну та відмовилася приєднуватися до санкцій проти Росії.

Деякі ЗМІ повідомляли, що Сербія може постачати зброю обом сторонам конфлікту. Однак, лідер назвав такі заяви повною брехнею і заявив, що постачає боєприпаси воюючим сторонам та забороняє реекспорт снарядів іншим країнам.

Наразі, за словами самого Вучича, Сербія не підтримує контактів з Кремлем, окрім прийому гостей з Москви. Водночас, раніше він кожних три місяці спілкувався з Путіним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Сербії почалися масові протести на тлі стрілянин, що трапилися у країні. Через це прем'єр-міністр Анна Брнабіч заявила про готовність піти у відставку.