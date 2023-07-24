Сергей Притула продал карту Буданова с разделенной Россией за 14 млн. гривен

Сергей Притула с картой Буданова. Фото: скриншот

Волонтер Сергей Притула продал на благотворительном аукционе карту Буданова с разделенной Россией. За нее он выручил 14 миллионов гривен.

Об этом сообщил сам Сергей Притула на своей странице в Telegram.

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Продажа карты Буданова

О продаже карты, которую видели в кабинете главы украинской разведки Кирилла Буданова, Притула объявил накануне. Стартовать решил с 400 тысяч гривен.

Сообщается, что счастливым обладателем "карты Буданова" стал Николай. Фамилия нового владельца не называется.

"Вся сумма приобщается к сбору "Обнаруживаем — уничтожаем" на закупку 5 комплексов БПЛА EOS для шурмовых спецподразделений ГУР", — написал Сергей Притула.

Чем известна карта Буданова

Карта Буданова стала известна благодаря одному интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым.

Он потом объяснял, что это такое условное разделение, которое является вероятным сценарием распада России после победы Украины.

Заметим, это не первый подобный аукцион, устраиваемый Притулой.

Ранее на аукционе была продана картина Марии Примаченко и за полученные средства приобрели 125 бусов для украинских воинов.

Также волонтер продал кубок победителей Евровидения и розовую панамку солиста группы "Калуш", за средства приобрели комплекс БПЛА PD-2 для морпехов.

Напомним, благотворительный фонд Сергея Притулы объявил новый мегазбор для спецназовцев ГУР. Люди в комментариях начали возмущаться, что украинцы помогают военным, пока власти делают скандальные закупки. К примеру, 3 млн грн потратили на барабаны, сковородки и профессиональные овощерезки для укрытия в Киеве, а 12 млн грн — на ремонт брусчатки на улице Богдана Хмельницкого. Притула отреагировал на комментарии.