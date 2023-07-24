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Сергій Притула продав карту Буданова з розділеною Росією за 14 млн гривень

24 липня 2023 00:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Сергій Притула продав карту Буданова з розділеною Росією за 14 млн гривень
Сергій Притула з картою Буданова. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Волонтер Сергій Притула продав на благодійному аукціоні "мапу Буданова" з розділеною Росією. За неї він виручив 14 мільйонів гривень. 

Про це повідомив сам Сергій Притула на своїй сторінці у Telegram.

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Продаж карти Буданова

Про продаж мапи, яку бачили у кабінеті голови української розвідки Кирила Буданова, Притула оголосив напередодні. Стартувати вирішив з 400 тисяч гривень.

Повідомляється, що щасливим володарем "мапи Буданова" став пан Микола. Прізвище нового власника не називається. 

"Вся сума долучається до збору "Виявляємо — знищуємо" на закупівлю 5 комплексів БПЛА EOS для шурмових спецпідрозділів ГУР", — написав Сергій Притула.

Чим відома карта Буданова

Мапа Буданова стала відомою завдяки одному з інтерв’ю з очільником української розвідки Кирилом Будановим.

Він потім пояснював, що це такий-собі умовний поділ, який є вірогідним сценарієм розпаду Росії після перемоги України.

Зауважимо, це не перший подібний аукціон, який влаштовував Притула.

Раніше на аукціоні продали картину Марії Примаченко і за отримані кошти придбали 125 бусів для українських воїнів.

Також волонтер продав кубок переможців Євробачення і рожеву панамку соліста гурту "Калуш", за кошти придбали комплекс БПЛА PD-2 для морпіхів.

Нагадаємо, благодійний фонд Сергія Притули оголосив новий мегазбір для спецпризначенців ГУР. Люди у коментарях почали обурюватися, що українці допомагають військовим, поки влада робить скандальні закупки. Наприклад, 3 млн грн витратили на барабани, сковорідки та професійні овочерізки для укриття в Києві, а 12 млн грн — на ремонт бруківки на вулиці Богдана Хмельницького. Притула відреагував на коментарі.

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