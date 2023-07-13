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Сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО, — Зеленский

13 июля 2023 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы возвращаются с саммита НАТО с хорошим результатом — "усилением оружием". Также, по словам украинского лидера, впервые был создан "фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО".

Об этом президент рассказал в вечернем видеообращении.

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"Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства, очень важно — для наших воинов. Хорошее усиление оружием", — рассказал Зеленский.

Так, речь идет о ПВО, ракетах, бронетехнике и артиллерии.

По его словам, впервые за весь период независимости "мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО".

"Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних безопасных договоров с сильнейшими", — отметил президент.

Украина в НАТО

Кроме того, по словам Зеленского, за эти два дня саммита альянса были убраны любые сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО.

"Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт — равны среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", — заявил президент.

Также украинский лидер поблагодарил всех, кто "сейчас в Вильнюсе работал ради единства".

Напомним, что 12 июля завершился последний второй день саммита НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех стран Альянса за "прецедентную поддержку" и рассказал, чего удалось достичь на встрече.

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