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Сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО, — Зеленський

13 липня 2023 03:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО, — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці повертаються з саміту НАТО з хорошим результатом — "посиленням зброєю". Також, за словами українського лідера, уперше було створено "фундамент безпеки для України на шляху до НАТО". 

Про це президент розповів у вечірньому відеозверненні

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"Повертаємося додому із хорошим результатом для нашої держави, дуже важливо — для наших воїнів. Хороше посилення зброєю", — розповів Зеленський.

Так, йдеться про ППО, ракети, бронетехніку та артилерію.

За його словами, уперше за весь період незалежності "ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО".

"Це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ-7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи, і це рівень "Великої сімки". На цьому фундаменті збудуємо нову, юридично обовʼязкову архітектуру двосторонніх безпекових договорів із найсильнішими", — зазначив президент.

Україна в НАТО

Окрім того, за словами Зеленського за ці два дні саміту альянсу було прибрано будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. 

"Буде! Уперше не тільки всі члени Альянсу із цим згодні, але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. Ніколи раніше слова "ви рівні серед рівних" для України від інших членів НАТО ще не звучали справді змістовно. Зараз усі розуміють: це факт — рівні серед рівних. І ми обовʼязково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО", — заявив президент. 

Також український лідер подякував усім, хто "зараз у Вільнюсі працював заради єдності".

Нагадаємо, що 12 липня завершився останній другий день саміту НАТО. Президент України Володимир Зеленський подякував усім країнам Альянсу за "прецедентну підтримку" та розповів, чого вдалося досягти на зустрічі. 

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