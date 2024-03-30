"Шахеды" летят на север - какие области в опасности
Воздушная тревога в Украине 30 марта продолжается. Вражеские беспилотники из Днепропетровской области перебираются на север.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
Воздушная тревога продолжается сейчас 30 марта
По данным украинских военных, "шахеды" в Днепропетровской области, а также на границе с Полтавской областью направляются на север.
В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Обновлено 02:05. "БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Татарбунарский район)" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 02:35. Военные информируют о новой группе беспилотников из Черного моря в Одесскую область. Также они приводят актуальную информацию о движении ударных дронов в Украине:
- в Белгород-Днестровском районе Одесской области – курс северный;
- в районе Каменского водохранилища – курс северо-восточный;
- в Александрийском районе Кировоградской области – курс северный (Кременчуг).
Обновлено 02:57. Военные предупреждают о "шахедах" в сторону Одессы и БпЛА в Козельщинском районе Полтавской области, летящих на север.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!