"Шахеды" летят на север - какие области в опасности

Беспилотник летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua

Воздушная тревога в Украине 30 марта продолжается. Вражеские беспилотники из Днепропетровской области перебираются на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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По данным украинских военных, "шахеды" в Днепропетровской области, а также на границе с Полтавской областью направляются на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:05. "БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Татарбунарский район)" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:35. Военные информируют о новой группе беспилотников из Черного моря в Одесскую область. Также они приводят актуальную информацию о движении ударных дронов в Украине:

в Белгород-Днестровском районе Одесской области – курс северный;

в районе Каменского водохранилища – курс северо-восточный;

в Александрийском районе Кировоградской области – курс северный (Кременчуг).

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:57. Военные предупреждают о "шахедах" в сторону Одессы и БпЛА в Козельщинском районе Полтавской области, летящих на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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