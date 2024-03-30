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"Шахеды" летят на север - какие области в опасности

30 марта 2024 01:55
обновлено: 02:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
"Шахеды" летят на север - какие области в опасности
Беспилотник летит в ночное небо. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 30 марта продолжается. Вражеские беспилотники из Днепропетровской области перебираются на север.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 30 марта

По данным украинских военных, "шахеды" в Днепропетровской области, а также на границе с Полтавской областью направляются на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В настоящее время воздушная тревога "краснеет" в Херсонской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:05. "БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесщины (Татарбунарский район)" , - сообщают Воздушные силы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 02:35. Военные информируют о новой группе беспилотников из Черного моря в Одесскую область. Также они приводят актуальную информацию о движении ударных дронов в Украине:

  • в Белгород-Днестровском районе Одесской области – курс северный;
  • в районе Каменского водохранилища – курс северо-восточный;
  • в Александрийском районе Кировоградской области – курс северный (Кременчуг).
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 02:57. Военные предупреждают о "шахедах" в сторону Одессы и БпЛА в Козельщинском районе Полтавской области, летящих на север.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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