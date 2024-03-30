"Шахеди" летять на північ — які області в небезпеці
30 березня 2024 01:55
оновлено: 02:06
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня триває. Ворожі безпілотники з Дніпропетровської області перебираються на північ.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
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Повітряна тривога триває зараз 30 березня
За даними українських військових, "шахеди" в Дніпропетровській області, а також на межі з Полтавською областю прямують на північ.
Наразі повітряна тривога "червоніє" в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.
Оновлено 02:05. "БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)", — повідомляють Повітряні сили.
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