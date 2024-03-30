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"Шахеди" летять на північ — які області в небезпеці

30 березня 2024 01:55
оновлено: 02:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Шахеди" летять на північ — які області в небезпеці
Безпілотник летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня триває. Ворожі безпілотники з Дніпропетровської області перебираються на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога триває зараз 30 березня

За даними українських військових, "шахеди" в Дніпропетровській області, а також на межі з Полтавською областю прямують на північ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:05. "БпЛА з акваторії  Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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