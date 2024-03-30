"Шахеди" летять на північ — які області в небезпеці

Безпілотник летить у нічному небі. Фото: mil.in.ua

Повітряна тривога в Україні зараз 30 березня триває. Ворожі безпілотники з Дніпропетровської області перебираються на північ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога триває зараз 30 березня

За даними українських військових, "шахеди" в Дніпропетровській області, а також на межі з Полтавською областю прямують на північ.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі повітряна тривога "червоніє" в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 02:05. "БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини (Татарбунарський район)", — повідомляють Повітряні сили.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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