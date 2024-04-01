"Шахеды" летят на Украину - распространяется воздушная тревога

Беспилотник улетает в небе. Фото: NTA

Воздушная тревога в Украине сейчас 1 апреля охватила Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области. Украинцы предупреждают об угрозе ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:45. Объявлен отбой тревоги в Сумской и Запорожской областях.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:59. По данным бригадного генерала юстиции Сергея Мельника "Марсель", в Харьковской области были замечены беспилотники.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала бригадного генерала юстиции Сергея Мельника

Обновлено 01:03. Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистики в Донецкой, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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