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"Шахеди" летять на Україну — шириться повітряна тривога

1 квітня 2024 00:38
оновлено: 01:04
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Інна Буряк
редактор
"Шахеди" летять на Україну — шириться повітряна тривога
Безпілотник летить у небі. Фото: NTA
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 1 квітня охопила Сумську, Харківську та Запорізьку області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 1 квітня

Військові попереджають про небезпеку "шахедів" у Сумській та Запорізькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 1 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:45. Оголосили відбій тривоги в Сумській та Запорізькій областях.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 1 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:59. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", в Харківській області помітили безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Оновлено 01:03. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики в Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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