"Шахеди" летять на Україну — шириться повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз 1 квітня охопила Сумську, Харківську та Запорізьку області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 1 квітня
Військові попереджають про небезпеку "шахедів" у Сумській та Запорізькій областях.
Оновлено 00:45. Оголосили відбій тривоги в Сумській та Запорізькій областях.
Оновлено 00:59. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", в Харківській області помітили безпілотники.
Оновлено 01:03. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики в Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.
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