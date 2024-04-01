"Шахеди" летять на Україну — шириться повітряна тривога

Безпілотник летить у небі. Фото: NTA

Повітряна тривога в Україні зараз 1 квітня охопила Сумську, Харківську та Запорізьку області. Українців попереджають про загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:45. Оголосили відбій тривоги в Сумській та Запорізькій областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:59. За даними бригадного генерала юстиції Сергія Мельника "Марсель", в Харківській області помітили безпілотники.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу бригадного генерала юстиції Сергія Мельника

Оновлено 01:03. Повітряні сили попереджають про загрозу балістики в Донецькій, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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