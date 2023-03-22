Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow "Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве arrow

"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

22 марта 2023 17:49
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Попадание дронов в Ржищеве: последствия вражеской атаки на Киевщине
Последствия вражеской атаки в Киевской области
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В городе Ржищев в Киевской области ночная воздушная тревога обернулась трагедией — вражеские дроны попали в здание двух общежитий и учебного корпуса. Сотни людей выжили благодаря подвалу, но во время поисково-спасательных работ в течение дня спасатели обнаружили тела погибших.

Происходящее на месте происшествия узнавала команда Новини.LIVE.

Читайте также:

Попадание вражеских дронов

Попадания вражеских дронов были зафиксированы около трех ночи. Это была серия атак. Очевидцы отмечают — слышали по меньшей мере два взрыва. Вражеские "Шахеды" попали в корпус учебного заведения и в два общежития. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах.

"В одном общежитии жили студенты и переселенцы из Киева. В другом обычные люди, работники лицея. Было два сильных взрыва ночью, выбегали кто в чем был. Кто в трусах, кто с животными. Я тоже с женой там живу. С нами все хорошо, нас заберет дочь", — рассказывает житель общежития Петр.

Большинство людей спустилось в подвал. Когда ночью на место прибыли правоохранители, эвакуировали оттуда более 200 человек. Но среагировали на тревогу не все, некоторые остались в комнатах.

  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
1 / 5

"На пятом этаже нашли первого погибшего. Его завалило, тело достали спасатели. Двадцать человек сразу доставили в больницу. Из них семь получили серьезные травмы", — рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Во время оказания медицинской помощи погиб на месте трагедии медик скорой, отброшенный взрывной волной. Около 10:00 из-под завалов достали тело жителя общежития. А в 15:00 стало известно еще о двух телах без признаков жизни.

Всего по состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки в Ржищеве погибли шесть человек.

Наслідки удару дронів-камікадзе по Ржищеву
Фото: Press service of the Kyiv Regional Police/REUTERS

"Работы еще продолжаются. Сложность в том, что большие разрушения. Пришлось привлечь тяжелую инженерную технику, специальный кран приехал. Поднимаются разрушенные конструкции, а затем на верхних этажах работают специалисты. Всего на ликвидации работает 95 человек личного состава и 21 единица техники", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Выжившие люди покинули место происшествия. С собой взяли только вещи первой необходимости. Некоторые выносили домашних любимцев на руках и плакали.

Журналистов на место трагедии не пропустили. Кроме того, туда не разрешают проходить гражданским, проезжать транспортом. Даже жителям разрушенных общежитий до завершения поисково-спасательных работ не разрешают попасть домой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:50Сборные россии и беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2024

17:44 В Хмельницкой области разоблачили "ботоферму", распространяющую фейки о войне

17:39 В Кабмине состоялось совещание, как ускорить пропуск на западной границе: что решили

17:38Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

17:34 Стало известно, в какую сумму обойдется подготовка номера TVORCHI для "Евровидения-2023"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

17:30 В Одессе открыли "Класс безопасности" для слабослышащих детей

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

17:20 Презентовали первые в мире "бамбуковые" наушники

17:18 Пророссийские хакеры атаковали итальянские сайты: что известно

17:14 Ротань рассказал про проблему Цыганкова со здоровьем

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Новина з відео

13:57 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Новина з відео

13:47 Зеленский обнародовал момент удара ракеты рф по дому в Запорожье

Новина з відео

13:30Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Новина з фото

19:44 Сколько тратит в месяц и дружит ли с Потапом: все самое интересное из интервью Позитива

Актуальное по теме

None 22 Март 17:49

Сборные россии и беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2024

None 22 Март 17:43

В Хмельницкой области разоблачили "ботоферму", распространяющую фейки о войне

None 22 Март 17:39

В Кабмине состоялось совещание, как ускорить пропуск на западной границе: что решили

None 22 Март 17:38

Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB