Попадание дронов в Ржищеве: последствия вражеской атаки на Киевщине

"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве
В городе Ржищев в Киевской области ночная воздушная тревога обернулась трагедией — вражеские дроны попали в здание двух общежитий и учебного корпуса. Сотни людей выжили благодаря подвалу, но во время поисково-спасательных работ в течение дня спасатели обнаружили тела погибших.
Происходящее на месте происшествия узнавала команда Новини.LIVE.
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Попадание вражеских дронов
Попадания вражеских дронов были зафиксированы около трех ночи. Это была серия атак. Очевидцы отмечают — слышали по меньшей мере два взрыва. Вражеские "Шахеды" попали в корпус учебного заведения и в два общежития. Возгорание произошло на четвертом и пятом этажах.
"В одном общежитии жили студенты и переселенцы из Киева. В другом обычные люди, работники лицея. Было два сильных взрыва ночью, выбегали кто в чем был. Кто в трусах, кто с животными. Я тоже с женой там живу. С нами все хорошо, нас заберет дочь", — рассказывает житель общежития Петр.
Большинство людей спустилось в подвал. Когда ночью на место прибыли правоохранители, эвакуировали оттуда более 200 человек. Но среагировали на тревогу не все, некоторые остались в комнатах.
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
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Фото: Reuters
"На пятом этаже нашли первого погибшего. Его завалило, тело достали спасатели. Двадцать человек сразу доставили в больницу. Из них семь получили серьезные травмы", — рассказала пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.
Во время оказания медицинской помощи погиб на месте трагедии медик скорой, отброшенный взрывной волной. Около 10:00 из-под завалов достали тело жителя общежития. А в 15:00 стало известно еще о двух телах без признаков жизни.
Всего по состоянию на 16:30 в результате вражеской атаки в Ржищеве погибли шесть человек.
"Работы еще продолжаются. Сложность в том, что большие разрушения. Пришлось привлечь тяжелую инженерную технику, специальный кран приехал. Поднимаются разрушенные конструкции, а затем на верхних этажах работают специалисты. Всего на ликвидации работает 95 человек личного состава и 21 единица техники", — рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.
Выжившие люди покинули место происшествия. С собой взяли только вещи первой необходимости. Некоторые выносили домашних любимцев на руках и плакали.
Журналистов на место трагедии не пропустили. Кроме того, туда не разрешают проходить гражданским, проезжать транспортом. Даже жителям разрушенных общежитий до завершения поисково-спасательных работ не разрешают попасть домой.