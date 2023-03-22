Влучання дронів у Ржищеві: наслідки ворожої атаки на Київщині

"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві
У місті Ржищеві на Київщині нічна повітряна тривога обернулася трагедією — ворожі дрони влучили в будівлю двох гуртожитків та навчального корпусу. Сотні людей вижили завдяки підвалу, але під час пошуково-рятувальних робіт протягом дня рятувальники виявили тіла загиблих.
Що відбувається на місці події, дізнавалася команда Новини.LIVE.
-
У Генштабі розповіли про успішні удари по російських окупантах протягом доби
-
Військові отримали перший комплекс дронів-розвідників "ШАРК" та показали його у роботі
-
Подразнення, запалення та геморой: який туалетний папір небезпечний для здоров'я
-
Екологічна катастрофа: на райському острові утворилися скелі з пластику
-
Санду підписала закон про мову в Молдові: яку обрали
-
У "Реалі" розповіли, чи повернеться Моурінью до клубу
-
Пригожин попросив у США грошей на новий проєкт ПВК "Вагнера": подробиці
-
Україна розраховує, що Данія стане частиною повітряної коаліції, — Шмигаль
-
В Чорному морі помітили першу зграю дельфінів за тривалий час
-
Як вчені Стенфорда створили аналог ChatGPT за 600 доларів, і до чого тут альпака
Влучання ворожих дронів
Влучання ворожих дронів були зафіксовані близько третьої ночі. Це була серія атак. Очевидці зазначають — чули щонайменше два вибухи. Ворожі "Шахеди" влучили в корпус навчального закладу та у два гуртожитки. Загоряння відбулося на четвертому та п'ятому поверхах.
"В одному гуртожитку жили студенти і переселенці з Києва. В іншому звичайні люди, працівники ліцею. Було два сильні вибухи вночі, вибігали хто в чому був. Хто в трусах, хто з тваринами. Я теж з дружиною там живу. З нами все добре, нас забере донька", — розповідає житель гуртожитку Петро.
Більшість людей спустилися у підвал. Коли вночі на місце прибули правоохоронці, то евакуювали звідти понад 200 людей. Але зреагували на тривогу не всі, дехто залишився у кімнатах.
-
Фото: Reuters
-
Фото: Reuters
-
Фото: Reuters
-
Фото: Reuters
-
Фото: Reuters
"На п’ятому поверсі знайшли першого загиблого. Його завалило, тіло дістали рятувальники. Двадцять осіб одразу доставили в лікарню. З них сім отримали серйозні травми", — розповіла речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.
Під час надання медичної допомоги загинув на місці трагедії медик швидкої, якого відкинуло вибуховою хвилею. Близько 10:00 з-під завалів дістали тіло мешканця гуртожитку. А о 15:00 стало відомо ще про два тіла без ознак життя. Загалом станом на 16:30 внаслідок ворожої атаки у Ржищеві загинуло шестеро людей.
"Роботи ще тривають. Складність у тому, що великі руйнування. Довелося залучити важку інженерну техніку, спеціальний кран приїхав. Піднімаються зруйновані конструкції, а потім на верхніх поверхах працюють фахівці. Загалом на ліквідації працюють 95 осіб особового складу та 21 одиниця техніки", — розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
Люди, які вижили, покинули місце події. З собою взяли лише речі першої необхідності. Дехто виносив домашніх улюбленців на руках і плакав. Журналістів на місце трагедії не пропустили.
Окрім того, туди не дозволяють проходити цивільним, проїжджати транспортом. Навіть мешканцям зруйнованих гуртожитків до завершення пошуково-рятувальних робіт не дозволяють потрапити додому.