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"Шахеди" на Київщині: наслідки нічної ворожої атаки у Ржищеві

22 березня 2023 17:49
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Влучання дронів у Ржищеві: наслідки ворожої атаки на Київщині
Наслідки ворожої атаки на Київщині. Фото: REUTERS/Alina Yarysh
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

У місті Ржищеві на Київщині нічна повітряна тривога обернулася трагедією — ворожі дрони влучили в будівлю двох гуртожитків та навчального корпусу. Сотні людей вижили завдяки підвалу, але під час пошуково-рятувальних робіт протягом дня рятувальники виявили тіла загиблих.

Що відбувається на місці події, дізнавалася команда Новини.LIVE. 

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Влучання ворожих дронів 

Влучання ворожих дронів були зафіксовані близько третьої ночі. Це була серія атак. Очевидці зазначають — чули щонайменше два вибухи. Ворожі "Шахеди" влучили в корпус навчального закладу та у два гуртожитки. Загоряння відбулося на четвертому та п'ятому поверхах. 

"В одному гуртожитку жили студенти і переселенці з Києва. В іншому звичайні люди, працівники ліцею. Було два сильні вибухи вночі, вибігали хто в чому був. Хто в трусах, хто з тваринами. Я теж з дружиною там живу. З нами все добре, нас забере донька", — розповідає житель гуртожитку Петро. 

Більшість людей спустилися у підвал. Коли вночі на місце прибули правоохоронці, то евакуювали звідти понад 200 людей. Але зреагували на тривогу не всі, дехто залишився у кімнатах.

  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
  • Фото: Reuters
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"На п’ятому поверсі знайшли першого загиблого. Його завалило, тіло дістали рятувальники. Двадцять осіб одразу доставили в лікарню. З них сім отримали серйозні травми", — розповіла речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова. 

Під час надання медичної допомоги загинув на місці трагедії медик швидкої, якого відкинуло вибуховою хвилею. Близько 10:00 з-під завалів дістали тіло мешканця гуртожитку. А о 15:00 стало відомо ще про два тіла без ознак життя. Загалом станом на 16:30 внаслідок ворожої атаки у Ржищеві загинуло шестеро людей. 

Наслідки удару дронів-камікадзе по Ржищеву
Фото: Press service of the Kyiv Regional Police/REUTERS

"Роботи ще тривають. Складність у тому, що великі руйнування. Довелося залучити важку інженерну техніку, спеціальний кран приїхав. Піднімаються зруйновані конструкції, а потім на верхніх поверхах працюють фахівці. Загалом на ліквідації працюють 95 осіб особового складу та 21 одиниця техніки", — розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Люди, які вижили, покинули місце події. З собою взяли лише речі першої необхідності. Дехто виносив домашніх улюбленців на руках і плакав. Журналістів на місце трагедії не пропустили.

Окрім того, туди не дозволяють проходити цивільним, проїжджати транспортом. Навіть мешканцям зруйнованих гуртожитків до завершення пошуково-рятувальних робіт не дозволяють потрапити додому. 

 

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