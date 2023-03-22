Влучання дронів у Ржищеві: наслідки ворожої атаки на Київщині

Наслідки ворожої атаки на Київщині. Фото: REUTERS/Alina Yarysh

У місті Ржищеві на Київщині нічна повітряна тривога обернулася трагедією — ворожі дрони влучили в будівлю двох гуртожитків та навчального корпусу. Сотні людей вижили завдяки підвалу, але під час пошуково-рятувальних робіт протягом дня рятувальники виявили тіла загиблих.

Що відбувається на місці події, дізнавалася команда Новини.LIVE.

Влучання ворожих дронів

Влучання ворожих дронів були зафіксовані близько третьої ночі. Це була серія атак. Очевидці зазначають — чули щонайменше два вибухи. Ворожі "Шахеди" влучили в корпус навчального закладу та у два гуртожитки. Загоряння відбулося на четвертому та п'ятому поверхах.

"В одному гуртожитку жили студенти і переселенці з Києва. В іншому звичайні люди, працівники ліцею. Було два сильні вибухи вночі, вибігали хто в чому був. Хто в трусах, хто з тваринами. Я теж з дружиною там живу. З нами все добре, нас забере донька", — розповідає житель гуртожитку Петро.

Більшість людей спустилися у підвал. Коли вночі на місце прибули правоохоронці, то евакуювали звідти понад 200 людей. Але зреагували на тривогу не всі, дехто залишився у кімнатах.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Фото: Reuters 1 / 5

"На п’ятому поверсі знайшли першого загиблого. Його завалило, тіло дістали рятувальники. Двадцять осіб одразу доставили в лікарню. З них сім отримали серйозні травми", — розповіла речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова.

Під час надання медичної допомоги загинув на місці трагедії медик швидкої, якого відкинуло вибуховою хвилею. Близько 10:00 з-під завалів дістали тіло мешканця гуртожитку. А о 15:00 стало відомо ще про два тіла без ознак життя. Загалом станом на 16:30 внаслідок ворожої атаки у Ржищеві загинуло шестеро людей.

Фото: Press service of the Kyiv Regional Police/REUTERS

"Роботи ще тривають. Складність у тому, що великі руйнування. Довелося залучити важку інженерну техніку, спеціальний кран приїхав. Піднімаються зруйновані конструкції, а потім на верхніх поверхах працюють фахівці. Загалом на ліквідації працюють 95 осіб особового складу та 21 одиниця техніки", — розповіла речниця ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.

Люди, які вижили, покинули місце події. З собою взяли лише речі першої необхідності. Дехто виносив домашніх улюбленців на руках і плакав. Журналістів на місце трагедії не пропустили.

Окрім того, туди не дозволяють проходити цивільним, проїжджати транспортом. Навіть мешканцям зруйнованих гуртожитків до завершення пошуково-рятувальних робіт не дозволяють потрапити додому.