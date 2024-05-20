Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая - "шахеды" на западе

"Шахеды" над западными областями - где раздается воздушная тревога
20 мая 2024 02:58
обновлено: 03:24
Ударный беспилотник летит по ночному небу. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине сейчас 20 мая продолжается уже несколько часов. Ударные беспилотники добрались до Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
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Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая
По информации украинских военных, "шахеды" заметили:
- на юге Николаевской области - курсом на северо-запад;
- на севере Одесской области - в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
- в Тернопольской области - курс западный.
Воздушная тревога распространилась на следующие области:
- Львовскую,
- Тернопольскую,
- Ивано-Франковске,
- Винницкую,
- Одесскую,
- Николаевскую,
- Херсонскую.
Обновлено 03:22. Воздушные силы предупреждают о группе ударных дронов, которая следует из Сумской области в сторону Полтавской.
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