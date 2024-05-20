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"Шахеды" над западными областями - где раздается воздушная тревога

20 мая 2024 02:58
обновлено: 03:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая - "шахеды" на западе
Ударный беспилотник летит по ночному небу. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 20 мая продолжается уже несколько часов. Ударные беспилотники добрались до Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая

По информации украинских военных, "шахеды" заметили:

  • на юге Николаевской области - курсом на северо-запад;
  • на севере Одесской области - в направлении Винницкой области, курс северо-западный;
  • в Тернопольской области - курс западный.
Воздушная тревога сейчас 20 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на следующие области:

  • Львовскую,
  • Тернопольскую,
  • Ивано-Франковске,
  • Винницкую,
  • Одесскую,
  • Николаевскую,
  • Херсонскую.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 20 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:22. Воздушные силы предупреждают о группе ударных дронов, которая следует из Сумской области в сторону Полтавской.

Воздушная тревога сейчас 20 мая
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 20 мая
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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