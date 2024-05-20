Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая - "шахеды" на западе

Ударный беспилотник летит по ночному небу. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине сейчас 20 мая продолжается уже несколько часов. Ударные беспилотники добрались до Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и других областей.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога продолжается сейчас 20 мая

По информации украинских военных, "шахеды" заметили:

на юге Николаевской области - курсом на северо-запад;

на севере Одесской области - в направлении Винницкой области, курс северо-западный;

в Тернопольской области - курс западный.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога распространилась на следующие области:

Львовскую,

Тернопольскую,

Ивано-Франковске,

Винницкую,

Одесскую,

Николаевскую,

Херсонскую.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:22. Воздушные силы предупреждают о группе ударных дронов, которая следует из Сумской области в сторону Полтавской.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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